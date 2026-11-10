Omicidio Martina Carbonaro, Tucci in aula: “Ho visto la chat col suo amico e l’ho colpita”

“Eravamo nel casolare, eravamo abbracciati, arriva un messaggio da quel ragazzo. Le ho chiesto se c’era qualcosa con lui e lei ha risposto ‘no’. Abbiamo litigato e l’ho colpita”. È quanto ha dichiarato Alessio Tucci nella nuova udienza del processo in cui imputato per l’omicidio di Martina Carbonaro, la ragazzina di 14 anni uccisa a colpi di pietra in un casolare abbandonato ad Afragola, nel Napoletano, il 26 maggio 2025. Il giovane, interrogato dal pm di Napoli Nord Alberto Della Valle, ha raccontato di aver ucciso l’ex fidanzata dopo aver letto un chat intercorsa tra lei e un amico: “Avevo un mostro dentro di me. Se ricordo l’ultimo colpo? Il buio”. I genitori della vittima, Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, hanno lasciato più volte l’aula, salvo poi decidere di rientrare ed ascoltare in silenzio, tra le lacrime, l’esame del ragazzo fino alla fine.

La ricostruzione dell’omicidio

L’udienza si è svolta nell’aula 116 del palazzo di giustizia di Napoli, davanti alla Corte d’Assise. Alessio Tucci, coperto da un paravento, ha ricostruito la dinamica dell’omicidio. Quella sera, prima dell’aggressione mortale, le telecamere di sorveglianza cittadina hanno ripreso lui e Martina mentre camminavano lungo le vie del centro di Afragola. “Prima di metterci a camminare ci siamo fermati in pineta. Abbiamo allungato qualche strada, parlavamo mentre camminavamo. - ha spiegato il ventenne - Abbiamo parlato di noi due, della situazione. Ci sono stati contatti, mano nella mano, vicino alla chiesa di Sant’Antonio. Poi ci separammo su due marciapiedi diversi per non farci vedere dai nostri parenti, perché ci eravamo lasciati”. Incalzato dal pm, il giovane ha ammesso che fu lui a proporre alla 14enne di andare nel casolare dell’ex stadio Moccia: “Le dissi di andare a vedere le scritte che avevamo fatto”. Giunti sul posto, poco dopo le 20.30, i due avrebbero continuato a chiacchierare, poi Tucci si è accanito su Martina con una pietra: “Non ricordo dopo quanto tempo c’è stata l’aggressione. - ha detto - Dopo l’ultimo colpo ho preso il telefono che era caduto per terra nel corridoio e l’ho nascosto in bagno. Non so dire perché. Ho spento il cellulare di Martina forse per paura, sono andato in panico”. Poi ha descritto le sue sensazioni: “Non riuscivo a fare niente, ero freddo, mi sentivo bloccato. Ho coperto il suo corpo perché avevo paura, è stata una questione di secondi. Non so quanto tempo ho impiegato. Tornato a caso, andai subito in bagno. Misi il pantalone negli abiti sporchi e portai con me la maglietta, la buttai”.

“Martina era immobile mentre la colpivo”

L’udienza è proseguita con l’esame dell’imputato da parte dell’avvocato di parte civile, Emilio Malaspina. “Mentre la colpivo, Martina era immobile. - ha ricordato Tucci - Ricordo di averla aggredita in due punti, nel corridoio, poi l’ho presa in braccio e l’ho portata nella stanza. L’ho colpita un’ultima volta. Avevo un mostro in me”. Il cadavere di Martina venne ritrovato in un vecchio armadio, sormontato da un cumulo di detriti e rifiuti. “Tutto è durato pochi istanti, 5 o 6 minuti”, ha aggiunto l’imputato rispondendo alle domande del legale. “Perché ho ucciso Martina? Penso per rabbia accumulata in quella giornata. - ha aggiunto - Non è una giustificazione, vorrei capire anche io: è passato un anno e mezzo e ancora non ho capito”. E infine, ha concluso: “Non ero in me”

Lo sfogo dei genitori di Martina

A fine udienza, i genitori di Martina si sono abbandonati a uno sfogo: “Dovevi ucciderti anche tu dopo aver ucciso mia figlia”, ha urlato Enza Cossentino mentre Tucci lasciava l’aula per rientrare in cella. “Ti hanno premiato, vai a lavoro e mangi. Questa non è giustizia”, le ha fatto da eco Marcello Carbonaro, tra rabbia e lacrime. La prossima udienza è stata fissata per il 24 novembre. Saranno ascoltati, tra gli altri, il papà della 14enne e la criminologa Roberta Bruzzone.