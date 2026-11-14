“La Nato torni alle posizioni del 1997”: cosa rivelano le condizioni di Putin sulla guerra in Ucraina

La Russia vuole che la Nato ritiri le sue forze militari dall’Europa orientale e che torni a occupare le stesse posizioni geografiche del 1997. Sarebbe questa la condizione principale contenuta in un documento presentato da Mosca durante i negoziati di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, per porre fine alla guerra in Ucraina. Si tratta della stessa richiesta recapitata dal Cremlino all’Alleanza Atlantica nel 2022, due mesi prima dello scoppio del conflitto, adesso riproposta nei colloqui a porte chiuse agli inviati statunitensi di Donald Trump.

Cosa chiede Putin

Il documento russo, datato 10 novembre, tratteggia i contorni della linea dura assunta dal Cremlino. Secondo quanto riportato dalla Bild, Vladimir Putin vuole che la Nato ritiri le sue forze militari da gran parte dell’Europa orientale, tra cui Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, oltre che dagli stati baltici (Estonia , Lettonia e Lituania) Slovenia, Romania e Bulgaria. Lo stesso Consigliere di politica estera di Putin, Yuri Ushakov, ha ribadito che Mosca sta cercando di tornare alla presenza militare dell’Alleanza Atlantica del 1997.

I Paesi della Nato, ha approfondito il New York Times, devono escludere un’ulteriore espansione dell’Alleanza, nonché “qualsiasi attività militare” in Ucraina e in altre aree dell’“Europa orientale, del Caucaso meridionale e dell’Asia centrale”. Il Cremlino mira poi a bloccare gli aiuti a Kiev, prevedendo la fine della “fornitura di qualsiasi tipo di armi, equipaggiamento e prodotti militari occidentali all’Ucraina”. La Russia, si legge nel documento, approverebbe l’adesione dell’Ucraina all’Unione Europea solo se quest’ultima non partecipasse alla politica di difesa comune del blocco.

Le condizioni della Russia

Putin ha sostanzialmente alzato la posta su alcune delle sue richieste. Già, perché nel 2021 la Russia chiedeva alla Nato di abbandonare gli accordi di “condivisione nucleare” che da decenni consentono agli alleati europei degli Stati Uniti di beneficiare della protezione offerta dall’arsenale atomico americano. Oggi vuole anche che Francia e Regno Unito escludano la possibilità di utilizzare i propri arsenali nucleari per proteggere altri Paesi europei. Una prospettiva, questa, che nell’ultimo anno ha alimentato un acceso dibattito in Europa, soprattutto alla luce dei timori sulla volontà di Trump di intervenire in difesa degli alleati della Nato.

I funzionari russi presenti ad Abu Dhabi avrebbero inoltre chiarito che Mosca considera il Patto di Varsavia come un modello per l’Europa del dopoguerra. In altre parole, Putin vorrebbe tornare all’epoca delle sfere di influenza separate.

Numerosi leader europei hanno definito queste richieste come inaccettabili. Il primo ministro polacco Donald Tusk, per esempio, ha dichiarato che “accettare le condizioni della Russia significherebbe rappresentare una minaccia diretta alla sicurezza della Polonia”. I negoziati, intanto, proseguono.