Allarme bomba in altre 30 scuole. Indaga la Procura

Il giorno dopo gli allarmi bomba nelle scuole, all’appello ieri mattina non è mancato niente. La paura della paura, il sollievo dopo i controlli, i mille dubbi su quale sia la cosa giusta da fare. E, non ultime, ancora minacce nella casella della posta elettronica di altri istituti. Vere? Emulative? La domanda, al momento, resta senza risposta. Intanto la Procura di Milano ha aperto un fascicolo contro ignoti per le mail inviate a quasi 300 scuole della città. Le ipotesi di reato sono procurato allarme e intimidazione pubblica. Anche per le segnalazioni arrivate ieri, circa una trentina. All’istituto comprensivo Scarpa, con la sede principale in via Clericetti, alla primaria «Elsa Morante», in via Tommaso Pini, a Lambrate, alla Giusti d’Assisi in Chinatown, al Thouar-Gonzaga di via Tabacchi, all’Arcadia al Gratosoglio e all’istituto Tommaso Grossi, nelle due sedi di via Monte Velino e di via Colletta. Polizia e carabinieri sono intervenuti in altre scuole, facendo controlli con le unità cinofile. Evacuate due scuole, a Casorezzo e a Cesano Boscone. Al comprensivo Simona Giorgi di viale Brianza, la mail arrivata alle 11.30 annunciava la presenza di un ordigno. Ma Barolo, il labrador di sette anni dell’unità cinofila della polizia, non ha fiutato pericoli e al termine dell’ispezione gli agenti hanno lasciato la scuola, senza alcuna necessità di far uscire tutti. Qui la dirigente ha scelto di contattare i genitori per girare a loro la decisione se ritirare i figli o meno. «La dirigente questa mattina ci ha contattati e ha chiesto a noi di decidere se ritirare i figli da scuola. Non ci sono stati attimi di panico e tutto è stato gestito con la massima tranquillità», ha raccontato una mamma fuori dall’istituto. Scelte difficili, anche quando ricadono sui genitori. Così mentre in mattinata il Consiglio dei ministri stabiliva le linee guida su come e quando evacuare le scuole di fronte a email masive di segnalazioni di allarme, è proprio la gestione dell’emergenza a dividere il sindaco Giuseppe Sala e il presidente della Regione, Attilio Fontana. Per Sala la lezione della prima giornata è chiara: i dirigenti non possono essere lasciati soli. «Più che la vulnerabilità, è il fatto che non bisogna lasciare chi ha responsabilità di gestire i ragazzi a decidere autonomamente. Ognuno ha gestito la situzione secondo la sua sensibilità - ha detto - La mail era costruita male, suonava come fake lontano un miglio. Però capisco che i dirigenti scolastici, se non hanno istruzioni rapide, non sanno cosa fare. Chi governa deve avere la capacità, in maniera tempestiva, di diramare istruzioni e di sollevare i singoli dirigenti scolastici». Fontana invece ritiene giusto che siano i presidi a decidere le evacuazioni, facendo riferimento alle forze dell’ordine. «È una cosa che deriva anche dalla sensibilità dei singoli. Se qualcuno non si sente sicuro nonostante le rassicurazioni non lo si può e non lo si deve costringere a rimanere. È una questione che deriva proprio anche dalle reazioni che ha ciascuno di noi». D’altro canto, «è chiaro che le forze dell’ordine sono in grado di rassicurare con assoluta certezza», ha commentato il governatore.