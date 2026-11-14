Lo stile K-Way: dalle piste all’après-sky (e altri 2 store)

K-Way lancia la collezione sci Autunno-Inverno 26/27, che unisce performance tecnica, spirito après-ski e design contemporaneo. La collezione nasce da un rapporto con la montagna profondamente radicato nella storia del brand e che, nelle ultime stagioni, ha preso forma in collezioni sci dedicate. Nato a Parigi nel 1965 come simbolo di protezione dalla pioggia, K-Way ha presto trovato nella montagna un territorio naturale da esplorare, trasformando le sfide imposte dagli elementi in soluzioni tecniche e funzionali. Negli anni ’70 il brand si è avvicinato al mondo dello sci alpino, diventando sponsor ufficiale della nazionale francese di sci. Un percorso che ha raggiunto il suo apice nel 1992, quando K-Way ha vestito gli atleti della squadra francese ai Giochi Olimpici Invernali di Albertville. Oggi questa eredità rivive nella collezione sci fall winter 26/27, sviluppata all’interno di L’Action, la linea più tecnica e performante di K-Way. I capi combinano imbottiture PrimaLoft, che garantiscono calore senza appesantire, con tessuti impermeabili e traspiranti pensati per proteggere da neve e vento, assicurando comfort durante l’attività. Ogni dettaglio è studiato per muoversi con libertà e praticità, dalle piste alla vita quotidiana in montagna. Per K-Way la montagna non è solo performance. È fonte di ispirazione per uno stile di vita dinamico ma autentico, che evoca libertà, il ritmo della natura e l’energia dell’après-ski, dove la performance incontra il piacere di stare insieme. Il lancio della collezione è accompagnato dall’inaugurazione di due nuovi store in due delle località sulle Alpi francesi: Val d’Isère - 69 Val Village, 73150 Val-d’Isère con apertura il 27 novembre e Megève - 9 Rue du Général Muffat de Saint-Amour, 74120 Megève con apertura il primo dicembre. Un ritorno sulle stesse Alpi dove K-Way si è fatto conoscere per la prima volta tra gli sciatori, oggi con spazi dedicati per incontrare chi vive la montagna ogni giorno.