Enzo Miccio crede così tanto nell’amore da aver trasformato la storia del «e vissero tutti felici e contenti» nella sua realtà professionale. Proprio lui, il miglior wedding planner del mondo, ha scritto Quando l’amore non basta, un commovente memoir (Cairo, 192 pagg. 17 Euro) sulla relazione tanto intensa quanto disfunzionale che ha vissuto per sei anni con un medico francese. La loro storia finisce un anno e mezzo prima della prematura scomparsa del dottore per un male incurabile. Nelle ultime pagine Enzo si chiede cosa gli ha insegnato questa vicenda e confessa di aver imparato a riconoscere tanto il tormento quanto l’estasi di una grande passione. Poi sostiene di aver capito che a volte andarsene non è una sconfitta, ma una forma di lucidità.

In quanto tempo hai finito il libro?

«In un anno se parliamo della sola scrittura, ma è stato un percorso lungo e doloroso. All’inizio volevo mettere nero su bianco quel che era successo ma quando il libro ha iniziato a prendere forma mi sono spaventato perché nessuno sapeva i contorni esatti della storia, l’inferno che avevo vissuto. Così mi sono preso una pausa. Ce l’ho fatta perché l’editore è stato molto comprensivo con me».

La vostra storia è stata sempre difficile, come hai potuto resistere sei anni?

«In realtà sono volati ma ci sono stati anche degli strascichi quando ci siamo conosciuti e poi dopo quando abbiamo proseguito. Cercavamo di continuare a sentirci e vederci ma con scarsi risultati».

A un certo punto scrivi: «Io che ho sempre avuto la capacità di tenere insieme mille cose, cominciavo a perdere i pezzi». Quanti pezzi di te hai perso?

«Ne ho persi talmente tanti che alla fine non mi ritrovavo più. È stata una storia che mi ha esaurito e trasformato facendomi prendere un’altra strada. Se pieghi il ferro gli fai cambiare direzione, ma non lo riesci a spezzare. Io sembravo quel ferro che non riusciva a spezzarsi perché volevo continuare prendendo una direzione diversa. Alla fine ero un altro uomo».

Ma qual era il suo problema?

«C’erano tante cose insieme. Prima di tutto una difficoltà ad amare in modo sano e sereno, un problema legato alla sua infanzia. A un certo punto io ho avuto l’idea di fare della terapia prima da solo, poi insieme e infine solo lui. Il percorso terapeutico è stata una delle strade che abbiamo iniziato e non finito. C’era anche il problema della distanza che amplificava tutto. I messaggini, le non risposte, le risposte cattive e le sparizioni: mi teneva sotto scacco così».

Gli altri cosa pensavano della vostra relazione?

«Non mi sono mai posto la domanda. Ero felice che mia mamma si fosse molto legata a lui e che lui ricambiasse questo amore. Voleva sempre andare a Napoli per le feste, con i miei fratelli e con la mamma: c’era quella dimensione di famiglia che lui non aveva avuto la fortuna di avere».

Come hai avuto la notizia della sua malattia?

«A un certo punto mi arriva una telefonata da un numero francese che non conoscevo. Era una sua collaboratrice. Lei non aveva il mio numero e suppongo glielo avesse dato lui chiedendole di avvertirmi».

Hai saputo subito che era terminale?

«No, credo che all’inizio non lo sapesse nemmeno lui. Abbiamo sperato, lottato, fatto le cure tradizionali e quelle sperimentali. La tragedia si è consumata in due mesi, neanche il tempo di rendercene conto. Ovviamente quando ho saputo che stava male sono corso a Parigi».

Avete tentato di ricucire?

«No, volevamo solo ritrovarci un po’, parlare e stare vicini in un momento tremendo».

Hai mai scoperto quali fossero i suoi demoni?

«No, non ne ha mai voluto parlare. Anzi, ha sempre minimizzato. Poi in terapia era emerso che fin dall’infanzia aveva dovuto lottare con mostri e fantasmi insediati nella sua testa».

Pensi che se lui si fosse salvato la vostra storia sarebbe ricominciata?

«È l’unica domanda a cui non so rispondere. Io ci ho provato. Nell’anno in cui ci siamo separati gli ho mandato dei messaggi, mi sarebbe piaciuto rivederlo e parlargli, ma lui è stato categorico fino a quando non ha capito che si stava avvicinando la fine».

Ti sei più innamorato dopo questa storia?

«Sì, mi sono innamorato e lo sono ancora ma con grande fatica perché comunque devo fare i conti con la paura, il dolore, i ricordi che fanno male. Però non potrei vivere senza amore, mi sentirei menomato».

Secondo te l’amore tra due persone dello stesso sesso è più o meno problematico dell’amore tra un uomo e una donna?

«Sinceramente non lo so. Penso che in ogni caso sono due cuori che si incontrano e il cuore non ha sesso».