Milano celebra 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone: tre giorni di arte, moda e cultura

Milano si prepara a celebrare i 160 anni di relazioni tra Italia e Giappone con tre giornate dedicate all’incontro tra linguaggi artistici e tradizioni dei due Paesi. Dal 13 al 15 novembre, il MAS - Museo d’Arte e Scienza, nel cuore della città e a pochi passi dal Castello Sforzesco, ospiterà un appuntamento che riunisce arte contemporanea, moda, musica e gastronomia. L’iniziativa si inserisce nelle celebrazioni per l’anniversario dell’amicizia tra le due nazioni, avviata nel 1866. Il progetto è stato ideato dalla pittrice italiana Katia Papaleo e dall’artista giapponese Ryona, che ha curato una prima tappa a Tokyo lo scorso aprile. Per l’appuntamento milanese, la curatela è affidata a Papaleo e a Marta Cugnasca, direttrice artistica del MAS. L’evento si svolge con il patrocinio del Consolato del Giappone e del Comune di Milano.

Un percorso tra le diverse forme dell’arte contemporanea

La mostra proporrà un confronto tra tecniche, stili e sensibilità provenienti da esperienze artistiche differenti. Le opere spazieranno dal realismo all’iperrealismo, dall’astratto al figurativo, con paesaggi e sperimentazioni come il cosiddetto “cubettismo”. Ampio anche il ventaglio delle tecniche: acquerello, inchiostro, pittura a olio e acrilico, tecniche miste, arte digitale, resine e sperimentazioni materiche. Un percorso che intende mettere in dialogo espressioni diverse e offrire uno sguardo sulla varietà della produzione contemporanea italiana e giapponese. Accanto all’esposizione, il programma prevede appuntamenti dedicati alla gastronomia, alla moda e alla musica.

Al via le celebrazioni milanesi

La manifestazione si aprirà oggi, venerdì 13 novembre, con un pomeriggio dedicato alla scoperta del museo e delle sue collezioni. Alle 17 è prevista una degustazione di cioccolato artigianale firmata da Enrico Rizzi, La fabbrica del cioccolato. Alle 18, il direttore del museo, Peter Matthaes, accompagnerà i partecipanti in una visita guidata alle collezioni di arte buddhista e africana. La giornata inaugurale si concluderà alle 19 con un aperitivo.

La moda giapponese incontra la creatività italiana

Sabato 14 novembre il programma proseguirà con un appuntamento dedicato alla moda giapponese. Alle 15.30 sfileranno 18 kimono in bembazin, reinterpretati in chiave contemporanea dagli studenti della scuola professionale di sartoria Il Teatro della Moda di Milano. Alle 18 sarà la musica a prendere il centro della scena. Nella Sala degli Arazzi del MAS si esibirà il Trio Armonico, composto da Marco Bonfigli al clarinetto, Gian Marco Bonfigli al violino e Simone Salvatori alla chitarra.

Un’opera collettiva nel segno dell’amicizia tra i due Paesi

La giornata conclusiva di domenica 15 novembre si svolgerà al KP Atelier, in via Cola di Rienzo 3, a Milano. A partire dalle 15, otto artisti italiani e otto giapponesi lavoreranno insieme su una grande tela, dando vita a una performance di pittura dal vivo che vuole rappresentare simbolicamente il dialogo e la fratellanza tra le due culture. Parteciperanno Katia Papaleo, Alda Delledonne, Gaia Ghezzi, Luca Tridente, Rita Spaggiari, Eleonora Gemelli, Paola Rossi, Juri Perin, Ryona, Megumi Michelle, Keiko Ikeda, Kiju Himi, Mayu, Yumi Taniguchi, Sasaki Takuma e Asako Mizukoshi. L’opera realizzata durante la performance sarà donata ufficialmente all’Ambasciata del Giappone in Italia.

Come partecipare

L’ingresso agli appuntamenti di venerdì 13 e sabato 14 novembre è libero, ma è richiesta la prenotazione. Venerdì le attività sono in programma dalle 17 alle 19, mentre sabato gli appuntamenti si svolgeranno dalle 15 alle 18. La giornata di domenica 15 novembre al KP Atelier è riservata agli artisti.