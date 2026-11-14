Nuove sneaker. Così Flower Mountain apre a Roma

Dopo i risultati positivi del primo flagship store italiano a Milano, Flower Mountain prosegue il proprio percorso di espansione retail e sceglie Roma per una nuova apertura. Il 2026 segna così un’ulteriore tappa nello sviluppo del brand, che punta a rafforzare la propria presenza sul mercato italiano e il rapporto diretto con il pubblico. Il nuovo negozio, in Via delle Convertite 14/15, interpreta l’identità del marchio, tra ricerca stilistica giapponese, ispirazione outdoor e cultura contemporanea.Il progetto di interior design richiama il mondo del trekking e il legame con la natura: arredi in legno bruciato, grafiche di ispirazione giapponese e geometrie irregolari definiscono uno spazio immersivo e dinamico. Non soltanto un punto vendita, ma un luogo pensato per raccontare la filosofia e le diverse espressioni del marchio.La novità riguarda anche l’offerta: accanto alle calzature debutta la collezione ready-to-wear, con volumi rilassati, materiali ricercati e capi versatili, per un guardaroba completo coerente con l’estetica Flower Mountain. In assortimento anche prodotti esclusivi, dai drop più ricercati alle varianti tecniche d’archivio, fino alle capsule in edizione limitata.Tra queste spicca la collaborazione con Staple Pigeon, storico marchio newyorkese fondato da Jeff Staple, che ha reinterpretato la sneaker Yamano 3 unendo simboli streetwear e identità outdoor.«Dopo Milano, questo secondo punto vendita ci permetterà di consolidare un rapporto ancora più diretto con la community. L’ampliamento dell’offerta è un’evoluzione naturale: vogliamo esprimere Flower Mountain non soltanto attraverso le calzature, ma come un vero e proprio lifestyle brand», commenta Gabriele Scamardi, Head of Global Sales & Marketing Gruppo FALC. Il flagship romano sarà così una vetrina privilegiata sulle collezioni e sui progetti speciali del marchio.