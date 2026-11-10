Migliaia di zone oscurate, basi militari e centri di detenzione: cosa nascondono le misteriose macchie sulle mappe Apple in Cina

In Cina è successo qualcosa di molto curioso. Apple Maps, il servizio di mappatura e navigazione sviluppato da Apple per i propri dispositivi, ha iniziato a oscurare migliaia di aree del territorio nazionale sulle proprie mappe. Aree comprendenti anche installazioni militari e strutture governative. C’è tutta chi sostiene che dietro queste enormi macchie sfocate possa esserci qualcosa di più delicato: fantomatici centri di detenzione collegati ad accuse di violazioni dei diritti umani.

Le aree censurate sulle mappe

A dare ampio risalto all’intera vicenda è stata la Bbc attraverso un’indagine della sua BBC Verify. I ricercatori hanno individuato migliaia di luoghi censurati sulle immagini satellitari disponibili attraverso Apple Maps sparsi in diverse aree della Cina.

Il fenomeno non riguarderebbe, come anticipato, soltanto obiettivi militari facilmente riconducibili a esigenze di sicurezza nazionale. Tra le strutture oscurate figurerebbero anche alcuni centri di detenzione che sono stati associati in passato a presunte violazioni dei diritti umani. Se così fosse la censura andrebbe oltre la semplice protezione di basi, aeroporti militari o altri siti strategici.

La posizione di Apple

La spiegazione ufficiale fornita da Apple è piuttosto semplice. Il colosso americano deve rispettare le leggi e le normative dei Paesi nei quali opera. In Cina, i dati cartografici utilizzati da Apple Maps sono forniti da AMap, il servizio di mappe controllato da Alibaba e conosciuto nel mercato interno anche come Gaode.

Secondo quanto ricostruito, dunque, la decisione di oscurare determinate aree sarebbe legata alle disposizioni locali sulla gestione e sulla diffusione delle informazioni geografiche. C’è però un elemento bizzarro.

Le stesse zone non risultano necessariamente oscurate sulle mappe di altri servizi, mentre l’applicazione globale di AMap non sembra presentare lo stesso livello di censura. Questo apre una questione tutt’altro che secondaria: non è chiaro se Apple abbia scelto autonomamente di applicare il filtro oppure se abbia semplicemente ricevuto un aggiornamento dal proprio fornitore cinese di dati cartografici.

Tra sicurezza nazionale e business

Non è da escludere che la vicenda delle mappe possa incrociare il delicato rapporto economico tra Apple e Pechino. La Cina resta infatti un mercato fondamentale per Cupertino, sia come centro produttivo sia come bacino di consumatori. E Apple, dopo alcune difficoltà, sta cercando di rafforzare nuovamente la propria posizione.

Nel secondo trimestre del 2026, secondo IDC, l’azienda statunitense ha raggiunto il 18,1% del mercato cinese degli smartphone, con spedizioni in aumento del 24,4% su base annua, mentre il mercato complessivo è arretrato del 4,3%. A giugno, inoltre, le spedizioni di smartphone dei marchi stranieri in Cina sono cresciute del 66,3% trainate anche dalla domanda per gli iPhone.

Non solo: Apple ha presentato il suo primo iPhone pieghevole, il Duo, entrando direttamente in un segmento nel quale i produttori cinesi, a partire da Huawei, hanno costruito una posizione molto forte. E proprio la Cina sarà uno dei mercati decisivi per il nuovo dispositivo:

Leggi locali e informazioni sensibili

IDC stima che Huawei abbia detenuto nel secondo trimestre circa il 79,4% delle vendite di smartphone pieghevoli nel Paese. Allo stesso tempo, Apple sta preparando il terreno per portare anche Apple Intelligence sul mercato cinese, dopo la registrazione del servizio presso le autorità competenti e l’integrazione di tecnologie sviluppate insieme a società locali come Alibaba e Baidu.

Apple opera in Cina in un ambiente nel quale dati, tecnologia e sicurezza nazionale sono strettamente intrecciati. Per Cupertino, in sostanza, rispettare le regole locali significa poter continuare a offrire i propri servizi e, soprattutto, a difendere il proprio spazio in un mercato strategico. Per Pechino, invece, il controllo delle informazioni geografiche rappresenta uno degli strumenti attraverso cui limitare la diffusione di dati sensibili.