Israele, la sinistra rimane senza il nemico Netanyahu. Il nuovo governo è un rebus

Nel corso di una cerimonia nella sua residenza ieri il presidente di Israele Isaac Herzog ha ufficialmente incaricato Gadi Eisenkot, leader del partito Yashar, di formare un nuovo esecutivo, concedendo all’ex capo di stato maggiore delle forze di difesa israeliane 28 giorni di tempo per costruire una coalizione di governo. Il presidente potrà dare, se necessario, una proroga fino a un massimo di ulteriori 14 giorni. La decisione giunge al termine di elezioni che non hanno offerto né a Eisenkot né a Benjamin Netanyahu, una chiara strada verso il potere. Ora arriverà il difficile, inizieranno le trattative. Intanto Eisenkot nel suo discorso di investitura ha avuto parole forti e incisive.

Ha iniziato con il dire che Israele si trova «vicino a un punto di non ritorno», «dobbiamo istituire un governo nazionale di emergenza». E poi ancora: «Saranno necessarie misure politiche creative e non convenzionali». Il leader di Yashar ha sottolineato che le cose devono cambiare, dopo «gli anni difficili attraversati». «I giorni in cui gli israeliani si sentivano esclusi dal loro governo devono finire e non devono mai più tornare», ha tuonato.

Eisenkot ha anche invitato tutti i partiti della Knesset e i suoi membri a collaborare con lui e ad accettare i quattro principi che ha recentemente esposto come condizione per entrare a far parte della sua coalizione. Ha affermato che la sua «porta è aperta» e la sua «mano è tesa, con tutto il cuore e con spirito di collaborazione». «Se i membri del Likud e del partito Sionista Religioso credono davvero che questo sia il momento dell’unità, come hanno dichiarato davanti al presidente, non riesco a immaginare un motivo per cui non dovrebbero unirsi e sostenere un governo sotto la mia guida e basato sui principi che ho presentato», ha affermato Eisenkot, aprendo quindi la porta anche al partito di Netanyahu.

Herzog, invece, in linea anche con il suo ruolo istituzionale, ha lanciato un appello accorato all’unità durante la cerimonia. Il presidente ha spiegato che Israele ha bisogno di un governo stabile e che è giunto il momento «di tendere una mano, di fare tutto il possibile per l’unità del nostro popolo e di impegnarsi per il miglior governo possibile, il più stabile, per il popolo di Israele, che lo desidera ardentemente». Rivolgendosi a Eisenkot, Herzog ha poi detto: «Mi aspetto che lei faccia tutto ciò che è in suo potere per istituire un governo che serva l’intero popolo». Il presidente ha anche riconosciuto che, sebbene il Likud di Netanyahu rimanga la fazione più numerosa alla Knesset, con 27 seggi, Eisenkot ha ricevuto la maggioranza delle raccomandazioni dai partiti durante le consultazioni. Il leader di Yashar ne ha ricevuto 67, Netanyahu, invece, 46. Eisenkot ha ottenuto l’appoggio di entrambi i partiti arabi, Ra’am e Lista Unita, anche se il loro sostegno non li impegna a entrare a far parte della sua coalizione di governo. La nomina di Eisenkot darà probabilmente il via a settimane di lunghe trattative.

Le sue potenziali strade verso il potere sono: tentare di formare un governo di minoranza, basandosi sui voti dei partiti arabi, oppure creare una coalizione con i partiti ultra-ortodossi, che in passato lui e i suoi alleati avevano sempre evitato, o dare vita a un governo di unità nazionale insieme a Netanyahu. Nel caso tutti i tentativi previsti dalla legge dovessero fallire, la Knesset verrà sciolta e si terranno nuove elezioni.