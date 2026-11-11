Svolta a destra, Spagna pronta. Sánchez tenta la carta bonus

Il centrodestra spagnolo si prepara a governare. Alle elezioni anticipate in programma tra due settimane, i popolari del Ppe e la destra di Vox dovrebbero avere i numeri per ottenere la maggioranza. Tutti i sondaggi lo certificano, ma sarebbe da ingenui dare per morto il partito socialista di Pedro Sánchez, pur zavorrato da numerosi scandali giudiziari. Nel mentre, il leader popolare Alberto Feijoo (nella foto) ragiona sui temi, tra aiuti e sussidi a cui la famiglia ha diritto. Si tratta della cosiddetta «priorità sociale», per aiutare i cittadini ad ottenere determinati aiuti in base ai legami con il Paese (mossa concordata con Vox). Inoltre Feijoo promette di sostituire il reddito minimo vitale con un «reddito di attivazione» che verrà prelevato da coloro che rifiutano un lavoro senza una «giustificata causa». Dinanzi al paese ha chiesto formalmente un’opportunità per governare «questo Paese in modo diverso», presentando il programma di governo definendolo «la cura per risanare una Spagna ferita». Non chiede «un assegno in bianco ma un assegno con una cifra: quattro anni per cambiare completamente il Paese».

Intanto oggi ci saranno 24 ore di sciopero generale per protestare contro la crisi della casa e gli aumenti del costo della vita, con mobilitazioni a Madrid, Barcellona, Sivilia, Malaga, Zaragoza, Bilbao, Coruna e Vigo. In piazza anche i sindacati dei ferrovieri, sugli scudi dopo il tragico incidente di Toledo che ha portato all’aspra polemica con il ministro dei trasporti Oscar Puente, costretto da Sánchez alle dimissioni dopo il disastro che è costato la vita a 69 persone.

E Sánchez come risponde? Con il reddito di cittadinanza in salsa iberica, promettendo due settimane prima del voto un bonus da 7.600 euro per gli spagnoli di origine che rientrano, la cosiddetta legge sui nipoti. Secondo la Gazzetta Ufficiale tale regolamento entrerà in vigore esattamente il 29 novembre, il giorno delle elezioni. Basterà questo cadeau agli spagnoli per dimenticare lo scandalo Begoña e gli arresti nel Psoe?