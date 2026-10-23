Mara Venier: “La malattia di Nicola mi ha provata in modo indelebile. Della mia vita non rimpiango niente”

Il tempo passa ma Mara Venier non perde il sorriso e neppure la sua vena ironica. Spente le 76 candeline, la conduttrice è protagonista della cover story di Gente e nell’intervista rilasciata al settimanale ha scherzato sull’età: “Certo che so’ vecia. Ma al posto di incupirmi, ho sorriso”.

Le lancette che corrono veloci non la spaventano - “Del tempo che passa non mi importa molto” - le fragilità, invece, sì - ”Si diventa più vulnerabili allora vuoi circondarti solo da persone che ti vogliono bene” - ma della sua vita non ha rimpianti: “Ho vissuto a testa alta da donna libera e della mia vita rifarei tutto. Ho fatto tutto quello che ho voluto, ho amato chi ho scelto di amare e sono stata amata. Dico sempre quello che penso, non riesco a mediare, e soprattutto, ho sempre salvaguardato la mia dignità”.

La paura per Nicola

Nel corso dell’intervista Mara Venier è tornata a parlare del marito, Nicola Carraro, e degli ultimi difficili anni vissuti a causa dei problemi di salute del produttore cinematografico: “Sono reduce da un paio di anni complicati. La malattia di mio marito Nicola, prima di tutto. Quando vedi l’amore della tua vita che per una pancreatite acuta improvvisamente rischia di morire, perché è stato per tre giorni in fin di vita, ti senti franare tutto addosso. Quel momento mi ha provata in modo indelebile. Anche se il peggio è passato, dentro di me il pensiero e la paura restano… Anche se cerco di sorridere e quando sono in tv mi lascio travolgere dall’euforia della puntata, dentro fa male”.

Insieme dal 2000, anno in cui si incontrarono a una cena tra amici, la conduttrice e Carraro hanno da poco festeggiato ventisei anni e lui rimane il suo primo fan. “Ogni domenica mi guarda da casa e, durante la diretta, mi manda dei messaggini per un complimento ma, per lo più, per fare piccoli appunti”, ha raccontato Mara, aggiungendo ironica: “È molto critico, non mi fa passare niente”.

Il futuro a Domenica In

Ad aiutarla a superare i periodi più complicati è stato soprattutto il lavoro e la sua Domenica In, che conduce da diciotto anni. Un programma che ormai è diventato famiglia e che, nonostante i numerosi annunci di addio, è tornata a condurre anche in questa edizione: “Ho accettato perché lavorare a questo programma mi fa stare bene, mi fa tirar fuori la grinta, dopo tanti anni riesce ancora a emozionarmi. E, poi, l’affetto del pubblico è davvero prezioso“. Questa volta, però, sarà davvero l’ultima, ha assicurato Mara Venier: ”Lo dico anche se so che non ci crederà nessuno. Farò qualcos’altro, non dico che starò a casa. Vorrei avere più tempo per me, da dedicare alla famiglia anche se per me lavorare è terapeutico”.