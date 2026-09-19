Mara Venier e Nicola Carraro, le dediche social a 26 anni dall’inizio della loro storia: l’incontro a cena, il bacio poi le nozze a Roma

Quando l’amore è profondo il tempo non può scalfirlo e quello tra Mara Venier e Nicola Carraro dura da ventisei anni. Nel giorno del loro anniversario di fidanzamento, la conduttrice e l’imprenditore hanno celebrato il loro amore con due dediche speciali affidate ai social. “Dopo 26 anni siamo ancora qua amore mio… uniti sempre nella gioia e nel dolore… sei la mia vita”, ha scritto Mara Venier su Instagram, condividendo una foto insieme al marito Nicola, che sempre via social le ha risposto: “Oggi, 19 settembre sono 26 anni d’amore”. Nello scatto pubblicato sul web, la conduttrice sistema il colletto della camicia al marito: un’immagine semplice che racconta la cura e la complicità con cui la coppia porta avanti il proprio amore da oltre due decenni.

L’incontro a cena

Era il 2000 quando Nicola Carraro e Mara Venier si incontrarono per la prima volta. Era agosto, l’imprenditore rientrava a Roma dopo una lunga permanenza ai Caraibi e per l’occasione l’amica Melania Rizzoli gli organizzò una cena: “Una serata con sei signore che se lo volevano accalappiare. Io stavo con un giornalista e quindi, a rigore, non avrei dovuto partecipare. Quella mattina avevo le prove con Massimo Lopez per “Fantastica Italiana”. Ed ero molto agitata: tra me e me sentivo che l’incontro con questo Nicola mi avrebbe cambiato la vita. Me ne parlavano da anni come di un figo pazzesco. Allora io mollo le prove, corro a casa, mi metto un tubino nero attillato, mi trucco”. Alla cena tra Mara e Nicola c’è solo uno scambio di battute e niente di più. “Io la conosco”, dice Carraro e la conduttrice scherza: “Te credo, sono la signora della domenica”. E lui la spiazza: “No, no: la conosco perché so che lei fa un’ottima pasta e fagioli”. Un mese più tardi, a Forte dei Marmi durante una seconda cena tra amici, Mara prese l’iniziativa e da un bacio rubato mentre erano seduti a tavola cominciò la loro storia d’amore.

Il matrimonio a Roma

Sei anni dopo il fidanzamento, il 31 dicembre 2005, Carraro le chiese la mano durante un viaggio a Dubai. “Eravamo lì per il Capodanno. A mezzanotte Nicola si è inginocchiato e mi ha chiesto di sposarlo”, raccontò Mara Venier al Corriere. Sei mesi più tardi, il 28 giugno 2006, Nicola Carraro e Mara Venier si sposarono a Roma. A celebrare le nozze, le seconde per entrambi, fu l’allora sindaco della Capitale Walter Veltroni nella chiesa sconsacrata di Santa Maria del Tempulo vicino alle Terme di Caracalla. Al ricevimento, celebrato a Villa Vigna San Sebastiano, parteciparono oltre cinquecento invitati molti dei quali volti noti del mondo dello spettacolo e amici da tempo della coppia. “Sapevo che l’avrei sposata, non solo per il grande amore che nutro per lei, ma per una forma di rispetto”, raccontò Carraro al Corriere anni dopo. Un amore adulto e solido, che ha attraversato anche crisi e momenti delicati, ma che Mara Venier, sulle pagine di Oggi, ha descritto così: “Sono stata molto fortunata, perché a 50 anni ho incontrato l’uomo che mi ha resa felice”.