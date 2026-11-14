Leone nella sua Chiclayo: “Che benedizione”

Era l’8maggio del 2025 quando tutto il mondo imparò a conoscere la diocesi di Chiclayo. Merito delle prime parole pronunciate dal neoeletto Leone XIV che ne era stato vescovo. Ieri Prevost ha potuto rimettere piede nel suo posto del cuore per la prima volta dall’elezione al soglio pontificio. Subito un sorriso è comparso sul volto del Papa, prima ancora di scendere dalla scaletta dell’aereo. Poi, di fronte al benvenuto di un gruppo di ballerini in abiti locali, è subentrata l’emozione e le lacrime trattenute a stento. Dietro a lui monsignor Edgard Rimaycuna, il sacerdote chiclayano divenuto suo segretario. Era stato lui, tornando a casa ad agosto, a rivelare quanto Prevost fosse felice e ansiosodi poter visitare la sua vecchia diocesi. Il momento tanto atteso è arrivato ieri eha visto fedeli arrivare da ogni parte della regione per la messa nelle Pampas de Pimentel, il principale appuntamento della giornata. Un milione di persone sulla spianata ha accolto l’arrivo della papamobile sventolando palloncini gialli. Prevost ha definito più volte Chiclayo e la sua gente come una «benedizione» per lui, ringraziando per le preghiere durante la malattia. Un «momento di prova che, con l’aiuto di Dio, sto superando», ha detto Leone. Una prima omelia «ratzingeriana» in cui ha citato il predecessore per ribadire che «la carità è inseparabile dalla verità, la quale non consiste in una teoria, in un’idea astratta o inun’utopia, ma in una persona, Gesù Cristo». Se Chiclayo sorride per l’arrivo del Papa, Lima lo ha salutato con un po’ di amarezza per le polemiche scaturite da alcune scelte controverse negli eventi. Sul banco degli imputati è finito il cardinale Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio, l’arcivescovo (dimissionario) di Lima. Il presule è stato contestato da una parte dell’opinione pubblica per aver definito «martiri» due manifestanti morti sei anni fa negli scontri con la polizia. Al di là dei fatti in sé, si tratta di due figure divenute simboliche per la sinistra peruviana. Evocandoli durante una veglia di preghiera, il cardinale ha confermato la sua fama di «rojo» ed è stato accusato di aver provato a strumentalizzare politicamente una festa di fede. Altrettanto contestata è stata la scelta di Castillo di far esibire davanti al Papa l’artista Susana Baca, nota attivista di sinistra e già ministro del progressista Ollanta Humala.