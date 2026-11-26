Con tutti i diavoli che abbiamo per la testa, ci mancava quello con gli occhi di fuoco. Papa Francesco racconta nel suo diario di averlo visto tre volte. La prima dal finestrino della macchina, la seconda nella cappella del Carmelo, la terza durante una riunione a Roma, dove ne sentì perfino la voce. Bergoglio scrive che in quelle occasioni il demonio gli si presentò «fisicamente ». Io gli credo quando racconta che in cappella si spaventò, strinse il rosario e scappò. Il dubbio mi viene su chi rincorresse chi. Amio giudizioFrancesco aveva dato retta a uno di quei fantasmi interiori che ci portiamo appresso un po’ tutti. Il suo, si capisce, aveva le corna e gli occhi roteanti. Le corna ce le metto io.

Un amico mi ha detto che il mistero si spiega facilmente. Francesco aveva guardato nello specchio. La cattiveria la lascio a lui. Giannelli, sul Corriere, è stato più caritatevole col Papa e assai meno con Trump, al quale ha messo le corna, la coda egli zoccoli. Povero demonio, dopo secoli di onorata carriera ridotto aoccuparsi di politica americana.

Giordano Bruno Guerri, intervistato sul Giornale da Matteo Sacchi, ha esposto il suo scetticismo con una brutalità anticlericale che ha almeno il pregio della chiarezza. Per lui il demonio è «un chiodo fisso della gerarchia». Guerri ha studiato i modernisti, a cominciare da quel prete scomunicato, Ernesto Buonaiuti, al quale ha dedicato un libro. E Vito Mancuso, sulla Stampa , hadefinito il diavolo in persona un «relitto teologico». Io mi baso sul buon senso. Il Papa non ha mentito. Sono convinto che abbia visto ciò che racconta e che la sua immaginazione bastasse a farglielo vedere anche a occhi aperti. Dopotutto era un uomo che prendeva ilmale terribilmente sul serio. Mi sarebbe parso più strano se, guardando fuori dal finestrino, ci avesse visto soltanto il traffico.

Quello che mi infastidisce è il troppo devoto ossequio di certi commentatori. Francesco scrive di aver visto il diavolo e loro si profondono in elogi della sua umanità, della sensibilità, del coraggio di confidare le proprie paure a un quaderno. Dopo una colonna di giornale vorrei sapere se, secondo chi scrive, il diavolo era lì. Trovo in tanta premura un filo di condiscendenza. È il riguardo che si usa a tavola con un vecchio zio al quale si vuol bene. Lo si lascia raccontare, si annuisce e, appena ha finito, gli si domanda se vuole ancora un po’ di vino. Magari lo zio avrebbe preferito che qualcuno gli desse torto. Almeno avrebbe avuto la soddisfazione di essere ascoltato.

Con Paolo VI ci si facevano meno scrupoli. Il 29 giugno 1972 Montini disse di avere la sensazione che «da qualche fessura sia entrato il fumo di Satana nel tempio di Dio». Parlava delle divisioni della Chiesa dopo il Concilio, i cui frutti gli parevano in pericolo. Non aveva visto il diavolo affacciarsi da nessuna parte. Eppure quel po’ di fumo bastò a Vittorio Gorresio per domandarsi come potesse il Papa intendersi col mondomoderno se credeva ancora a Satana. Nel 1973 ci scrisse perfino un libro. Ameparevaunargomento sbrigativo, anche il mondo moderno in fatto di sciocchezze sa difendersi benissimo. Però il Papa parlava, un giornalista gli rispondeva e il lettore aveva la libertà di dare torto a tutti e due.

Quanto al buon senso, ho dalla mia un alleato insospettabile. Proprio Francesco. Nel 2015, parlandoai religiosi di Roma, raccontò che cosa consigliava santa Teresa d’Avila alla superiora quando una suora si metteva in testa un po’ troppe idee. «Dalle una bistecca e poi parliamo». La storia gli piaceva, l’aveva già raccontata alle monache di Assisi. E ame piace quel «poi parliamo».

La ragazza poteva mangiare in pace e, se dopo cena aveva ancora qualcosa da dire, trovava chi le dava retta. Volentieri avrei mangiato una bistecca anch’io con Bergoglio. Mi sarebbe piaciuto domandargli come avesse fatto, quella volta in macchina, a riconoscere il diavolo. Da uno che raccontava la storia di santa Teresa potevo aspettarmi una bella risposta.

Una bella risposta, del resto, l’ho già avuta da ragazzo. Il mio maestro, monsignor Angelo Meli, mi insegnò il latino e per lunghi anni si prese la briga di istruirmi anche su parecchie altre cose, con risultati dei quali sarebbe ingiusto addossargli l’intera responsabilità. Gli volevo unbene dell’anima. Un giorno mi venne da chiedergli se lui, proprio lui, credesse davvero in Dio. Don Angelo mi rispose con un’altra domanda, edopo tanti anni mi pare ancora di vederlo, seduto sulla poltroncina, dirmi: «E a chi vuoi che creda? Al diavolo?».