Leone torna a “casa” e condanna gli abusi

«Vuelve a casa» si legge sui roll up fatti allestire dall’arcidiocesi all’entrata di tutte le chiese di Lima. Ed è così. Lo ha confermato lo stesso Leone XIV, rivolgendosi alla folla che mercoledì sera attendeva un suo saluto sotto alla nunziatura apostolica: «sono tornato oggi a casa mia», ha detto commosso.

L’ultima volta in Perù risaliva all’agosto del 2024 in occasione del 60esimo anniversario della diocesi di Chulucanas. Ci sono voluti più di due anni prima di rivederlo a casa, ma questa volta vestito di bianco. Ieri tra i primi appuntamenti della seconda giornata nella capitale c’è stato l’incontro con i suoi ex colleghi vescovi locali. A loro ha raccomandato soprattutto comunione per impedire che «le polarizzazioni sociali o politiche indeboliscano la sua missione». Per Prevost l’identikit del buon vescovo corrisponde a chi sa «unire la fedeltà dottrinale con la vicinanza pastorale». L’intervento ha voluto affrontare anche un dossier delicato come quello degli abusi commessi da membri del clero. Una questione che sta particolarmente a cuore al Papa perché nei giorni del conclave ci fu chi, per fermare la sua corsa, provò ad addebitargli una presunta cattiva gestione di alcuni casi denunciati a Chiclayo quando era a capo della diocesi. Prevost ha chiesto ai vescovi di rispondere a questo fenomeno «come farebbe Gesù, con verità, giustizia, perdono, riparazione e un impegno sempre più deciso a favore di una cultura di prevenzione e protezione dei più deboli di fronte a questi delitti». Il Perù ha risposto all’Argentina con altrettanto entusiasmo per questo Papa «di casa», con bagni di folla che hanno accompagnato ogni suo spostamento in papamobile. Il sindaco Renzo Reggiardo gli ha anche donato le chiavi della città ed una maglia della nazionale, invitandolo ad inaugurare una targa in suo onore all’interno del palazzo municipale. Più tardi, davanti a 40mila fedeli in plaza de Armas, Leone XIV ha parlato al popolo peruviano nell’incontro dedicato alle sfide e al futuro che lo riguardano. Si è scagliato contro «il persistere di una mentalità machista» che si manifesta nella violenza sulle donne. «Dio - ha detto il Papa - ama tutte le famiglie, specialmente quelle che attraversano momenti critici». Su questo punto è arrivato anche un affondo contro l’ideologia gender quando Prevost ha evidenziato come «i mutamenti culturali hanno alterato i ruoli tradizionali di uomini e donne, che cercano di sviluppare nuovi atteggiamenti e stili di vita all’interno della famiglia e nella società, talvolta con percorsi scorretti». Una premessa per ribadire l’insegnamento di sempre della Chiesa: «questo - ha continuato - ci chiama ad affermare, con forza ancora maggiore, che Dio ha creato l’essere umano come maschio e femmina e che solo all’interno di questa unione si esprimono la reciprocità e la complementarità, da cui scaturiscono la paternità e la maternità». Insomma, altro che genitore 1 e genitore 2. Prevost ha rifilato una stilettata anche contro pratiche come l’utero in affitto, dicendo che «la vita umana non nasce nel vuoto ma dall’amore tra un uomo e una donna» ed «un figlio è frutto di quella unione, non è un prodotto». Prima della cena coi vescovi in nunziatura, l’ultimo appuntamento della giornata è stata la veglia di preghiera con i giovani allo stadio nazionale di Lima. Oggi è prevista la partenza per Chiclayo, nella diocesi entratagli così nel cuore da essere persino menzionata nella prima benedizione urbi et orbi dopo l’elezione.