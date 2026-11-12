Lizardo Estrada Herrera: “Lo aspettiamo a braccia aperte, è stato un maestro e amico”

Tornato nell’amato Perù, Leone XIV ritrova anche monsignor Lizardo Estrada Herrera, suo allievo prediletto al seminario di Trujillo ed amico da più di vent’anni. L’agostiniano peruviano, ora segretario generale dei vescovi latinoamericani e arcivescovo di Cuzco, ci presenta il viaggio più atteso del «fratello» Papa.

Eccellenza, che maestro è stato per lei Robert Prevost?

«Negli anni di Trujillo è stato non solo un insegnante, ma un amico, una guida. Ricordo in particolare la sua pazienza, cercava il bene in ogni seminarista. Con lui visitammo tutto il Paese. Per noi è diventato un fratello maggiore».

Lei riesce ancora a chiamarlo «fratello» dopo l’elezione?

«Di tanto in tanto, affettuosamente. Negli incontri ufficiali uso Santo Padre».

Già prima dell’elezione, come ha fatto Prevost a conquistare i peruviani?

«Per lui era molto naturale mostrare affetto per le persone. Essendo un giovane missionario si sentiva molto felice con i giovani e si integrava, mangiava e cantava con loro. Era uno más. Si è immerso profondamente nei contesti culturali in cui doveva vivere».

Questa visita da Papa lascerà un’impronta sul Perù?

«Il popolo peruviano in generale è molto religioso, con molte espressioni di pietà popolare. Certamente, l’elezione di Leone XIV ha rafforzato notevolmente la morale cattolica e anche diversi settori della società che non sono necessariamente cattolici hanno espresso la loro gioia per l’elezione del Papa peruviano e molte persone, credenti o meno, sono attente ai suoi messaggi che trasmettono grande saggezza. La sua visita apostolica lascerà senza dubbio importanti orientamenti per un Paese che ha bisogno di unità, integrità, giustizia, cura del creato e della pace, come ama sottolineare Leone».

In Argentina ha ricordato che la Chiesa non è una Ong. I suoi richiami spirituali possono incoraggiare la Chiesa latinoamericana a togliersi l’etichetta esclusivamente «sociale»?

«Credo che la Chiesa latinoamericana fondi la sua dottrina e il suo impegno sociale sul comandamento dell’amore: ama Dio sopra ogni cosa e il prossimo come te stesso. Anche Benedetto XVI ha ricordato che l’opzione preferenziale per i poveri è implicita nella fede cristologica. Di certo, la spiritualità di Leone XIV ha una chiara base nella spiritualità agostiniana che comprende tutte le dimensioni della vita, l’orientamento verso la verità, verso Dio. Leone sottolinea costantemente nella sua catechesi l’importanza di praticare un’evangelizzazione integrale, mette in risalto il vivere la fede e la comunione, attribuisce grande valore alla liturgia e alla cura della fede del popolo di Dio e, certamente, al servizio dei poveri e della casa comune».