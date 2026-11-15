Perù, il Papa in elicottero per arrivare sulle Ande

Un mese dopo l’asportazione del lobo inferiore del polmone destro per un tumore, il 71enne Prevost ha dato prova di essere tornato in piena forma affrontando due voli in elicottero di 40 minuti. Tutto pur di onorare una promessa fatta alla comunità di Santa Cruz de Succhabamba, una località remota nel dipartimento di Cajamarca circondata da montagne e che si trova a più di 2metri. Persino molti peruviani devono cercarla sulla cartina, mentre il Papa la conosce bene perché fa capo alla diocesi di Chiclayo. Quando era vescovo lì, Prevost vi si recava sempre per la festa patronale del Señor Costado. Tornando ieri vestito di bianco per celebrare messa nella spianata davanti a 250mila fedeli, Leone ha lodato la pietà popolare che «valorizza cose essenziali come la terra, il lavoro onesto, la famiglia, e offre un antidoto salutare alla superficialità e al consumismo oggi dilaganti». Per questo «se Gesù venisse a Santa Cruz troverebbe la fede».

A Prevost è rimasta nel cuore la tradizionale processione con la scultura a grandezza umana del patrono della località. Prima di raggiungere la spianata, infatti, si è inginocchiato in preghiera davanti alla statua dimostrando una devozione intatta e nella parrocchia che la custodisce ha rivolto un saluto ai disabili. «È come un grande sogno che il Signore mi abbia permesso di venire qui», ha commentato con loro. Prima c’era stato il ritorno nella «sua» cattedrale di Chiclayo per il rito di incoronazione della Vergine Immacolata. «Accanto a te ho imparato a essere pastore di Chiclayo», ha detto Leone rivolgendosi alla Madonna e al suo cuore, ha continuato, «affido oggi la mia vita e il mio ministero come successore di Pietro». Attorno a lui, anche più tardi al santuario di Santo Toribio de Mogrovejo, un entusiasmo travolgente che ha messo a dura prova il servizio di sicurezza.

Oggi il Papa lascerà Chiclayo per la giornata più impegnativa: prima si recherà a Cusco dove verrà accolto dal nuovo arcivescovo, il suo ex allievo Lizardo Estrada Herrera poi a Pucallpa, poi il ritorno a Lima.