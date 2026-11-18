«Non adesso». Due parole che fanno la differenza e che Leone XIV ha utilizzato rispondendo alla domanda sulla possibilità di rendere più flessibile Traditionis custodes, il motu proprio con cui Francesco abrogò la liberalizzazione della messa in latino. Leone ha detto che per il momento non lo toccherà perché è «una decisione di Francesco e continueremo a seguirla». Il Papa ha osservato che «la maggioranza dei cattolici» celebra nel nuovo rito e continuerà a farlo, ma «c’è una via disponibile per coloro che desiderano richiedere la dispensa». A Prevost, d’altra parte, basta guardare la Chiesa «di casa» per rendersi conto che la diffusione del rito antico, con fedeltà al Vaticano II, non è un fuoco di paglia: «Negli Usa stimiamo che in una domenica vi siano circa 106.000 persone che partecipano a una messa tradizionale autorizzata, distribuite in 510 celebrazioni», spiega a Il Giornale il professor Stephen Bullivant della St Mary’s University London.

Insieme a Stephen Cranney ha realizzato uno studio dal titolo «Trads» che la Oxford University Press pubblicherà il 1 dicembre. Un’indagine sulla realtà tradizionalista Usa che gli autori hanno presentato in un’udienza privata a Leone il 5 marzo. Il Papa li ha ascoltati per trenta minuti. «Ci ha ringraziati per aver intrapreso una ricerca accademica su questo fenomeno», ci rivela Bullivant che racconta come durante l’indagine abbiano incontrato «moltissime persone che hanno iniziato a frequentare la messa in latino solo dopo Traditionis Custodes».