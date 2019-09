Coppia scomparsa a Piacenza: catturato Massimo Sebastiani, il corpo di Elisa trovato in un bosco

I Carabinieri del Comando provinciale di Piacenza hanno localizzato e fermato Massimo Sebastiani, sospettato di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli. Dell'uomo e della 28enne si erano perse le tracce dallo scorso 25 agosto, quando i due erano stati visti pranzare in un ristorante della zona. L'operaio era stato ripreso lo stesso giorno anche mentre faceva benzina alla sua auto poi trovata parcheggiata nel cortile di casa con all'interno il cellulare spento.

Adesso Massimo Sebastiani (45 anni) è indagato per omicidio e occultamento di cadavere della 28enne ed è stato portato in caserma per essere ascoltato. Il corpo della Pomarelli è stato trovato oggi in un bosco nella zona di Costa di Sariano, nel Comune di Gropparello, dove nel pomeriggio era iniziata una perquisizione dei carabinieri. È stato lo stesso Sebastiani, che in questi giorni si era nascosto nel solaio di una abitazione che si trova nelle vicinanze del Monte Moria, poco sopra Veleia, nel comune di Lugagnano, a dire ai carabinieri dove cercare il cadavere della 28enne. Il terreno dove era stata sepolta la donna non era, infatti, tanto lontano dal "nascondiglio" del 45enne.