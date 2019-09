Scomparsi nel piacentino, Massimo è indagato per l'omicidio di Elisa

Ancora nessuna traccia di Elisa Pomarelli, la 28enne scomparsa una settimana fa vicino a Piacenza, dopo aver pranzato con Massimo Sebastiani, 45 anni, anche lui sparito quel giorno, qualche ora dopo la ragazza. Adesso, la procura di Piacenza potrebbe essere vicina a una svolta e ha aperto un'indagine per omicidio e occultamento di cadavere a carico dell'uomo.

La scorsa domenica, Elisa e Massimo avevano pranzato insieme in un ristorante della zona, dove erano soliti andare. Poi, della ragazza si perdono le tracce. L'uomo, invece, viene visto tre quatri d'ora più a un distributore di benzina, ma Elisa non è con lui. Successivamente, il 47enne si reca in un bar della zona: arriva a petto nudo e bagnato, chiede in prestito una maglietta, entra nel locale, beve il caffè e se ne va. Poi, la sera, Massimo va a cena fuori con un'altra donna. Ma il suo ultimo avvistamento risale a mezzanotte, quando una compaesana lo vede camminare sulla strada. Poi, anche di lui si perde ogni traccia.

Nei giorni scorsi, gli inquirenti avevano aperto un'indagine per sequestro di persona a carico di ignoti, ma avevano posto sotto sequestro la casa dell'uomo. Ora la svolta: si indaga per omicidio e Massimo Sebastiani è stato iscritto nel registro degli indagati, probabilmente a sequito dei rilievi svolti nella sua abitazione dal Ris di Parma.

Intanto continuano le ricerche senza sosta, per cercare la ragazza, che comunque potrebbe essere ancora viva e nascosta in un bunker del bosco. Ieri i cani molecorali hanno individuato tracce di Massimo nei boschi piacentini, che sembrano risalire a un paio di giorni fa. Nelle ricerche sono impegnati 150 volontari, oltre alle forze dell'ordine.