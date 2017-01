Duplice omicidio a Ferrara: marito e moglie uccisi a colpi d'ascia dal figlio

Svolta nella notte nell'inchiesta sul duplice omicidio di Pontelangorino, nel Ferrarese.

Come riporta la stampa locale, sono stati fermati il figlio sedicenne della coppia, Riccardo Vincelli e l'amico Manuel Sartori, 17 anni, di Caprile. L'adolescente, che la mattina dell'omicidio non era scuola, è crollato dopo un interrogatorio nella caserma di Comacchio, davanti ai carabinieri del Nucleo operativo lagunare e del pm Giuseppe Tittaferrante. I due giovani hanno condotto gli investigatori sul luogo in cui hanno nascosto l'arma del delitto, un ascia, e i vestiti insaguinati.

Le vittime del duplice omicidio sono una coppia proprietaria del ristorante "La Greppia" di San Giuseppe di Comacchio. Salvatore Vincelli, 59 anni, e la moglie Nunzia Di Gianni, 45, erano originari di Torino dove vive l'altro figlio di 25 anni. Il movente del delitto sarebbero i rimproveri per il cattivo rendimento scolastico. A dare l'allarme ieri era stato proprio il sedicenne, rientrato a casa dopo essere stato da un amico. La sua versione era sembrata subito contraddittoria.

La casa è stata trovata in ordine e non c'erano oggetti o soldi che mancavano. Non sono stati inoltre notati segni di scasso su porte o finestre, dunque chi ha ucciso la coppia è entrato in casa senza problemi. I due coniugi sono stati trovati in stanze diverse, lui in garage e lei in cucina, col cranio fracassato e un sacchetto di plastica in testa. La coppia però è stata uccisa nella camera da letto e i corpi sono stati poi spostati nei due diversi luoghi della casa.

