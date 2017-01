Ferrara, marito e moglie trovati morti in casa: "Duplice omicidio"

Al momento l'unica certezza è che si tratta di un duplice omicidio. I due coniugi uccisi nella loro abitazione nel Ferrarase sono stati ritrovati in due punti diversi della casa. L'uomo si trovava a terra in garage mentre la moglie in cucina, entrambi però con dei sacchetti di plastica in testa e segni di aggressione.

Secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di Salvatore Vincelli, 59 anni, e Nunzia Di Gianni, 45 anni, titolari del ristorante "La Greppia" di San Giuseppe di Comacchio. La coppia viveva in affitto in via Fronte Primo Tronco, a Pontemaodino, frazione di Codigoro, luogo del duplice omicidio.

A trovare i due cadaveri è stato il figlio adolescente. Al momento l'unica certezza degli inquirenti - che hanno iniziato a indagare - è che si tratti di un duplice omicidio. "È un avvenimento che ha sconvolto tutta la comunità" ha commentato il sindaco di Codigoro, Alice Zanardi.