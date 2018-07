Autista chiede biglietto, straniero lo pesta e lo minaccia

Un vero e proprio pomeriggio da incubo quello che ha vissuto David Figura, autista di “Autolinee Toscana” alla fermata di Scarperia (Firenze).

È lui stesso a raccontare l’esperienza vissuta sulle pagine de “La Nazione”. Alle 17:35 sale sul bus un extracomunitario, che ha iniziato a dare di matto nonappena ricevuta la richiesta di mostrare il biglietto; dopo un pugno assestato sul braccio dell’autista, lo straniero ha iniziato ad inveire con rabbia contro di lui. Probabile, se non quasi certo, che fosse fortemente alterato, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o di alcool. “Mi ha accusato persino di essere razzista, ma io ho il dovere di chiedere il biglietto a qualunque persona salga. La stessa cosa l’avevo fatta coi due italiani a bordo. Invece lui non ne voleva sapere” , racconta Figura, costretto a tenere il mezzo pubblico fermo per oltre mezzora a causa delle intemperanze dell’extracomunitario.

Dopo aver fatto finta di nulla alla prima richiesta di mostrare il biglietto ed essersi seduto tranquillamente e con gli occhi chiusi come se nulla fosse, lo straniero avrebbe iniziato a dare in escandescenze dinanzi all’insistenza dell’autista. In preda ad un raptus improvviso, ha iniziato a dare testate al vetro, poi ad offendere in inglese ed a minacciare di morte il conducente, sudando e sbavando come una bestia.