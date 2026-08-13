Etna in eruzione, aeroporto di Catania chiuso fino al 14 agosto. Potenziati treni e autobus: cosa sapere

La chiusura dell’aeroporto di Catania viene prolungata fino alle 2 di notte del 14 agosto a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e della conseguente presenza di cenere vulcanica in atmosfera. La decisione riguarda gli spazi aerei corrispondenti al settore B3 e comporta la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dallo scalo siciliano fino alle 2 ora locale.

A comunicare la proroga è Sac, la società che gestisce l’aeroporto di Catania, che invita i passeggeri a verificare con le rispettive compagnie aeree lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. La società fa sapere inoltre che sono previsti ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Aeroporto di Catania chiuso: i disagi per i passeggeri

L’emergenza legata alla cenere dell’Etna sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione dei passeggeri. Secondo quanto riferito dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, sono circa 700 i voli saltati a Fontanarossa, considerando quelli cancellati e quelli riprogrammati su altri aeroporti.

“Stiamo responsabilmente facendo il massimo per alleviare i disagi dei viaggiatori dovuti alla chiusura dell’aeroporto di Catania a causa della cenere dell’Etna. Restano ferme le competenze delle compagnie aeree per quanto riguarda l’operatività dei voli e la doverosa assistenza ai passeggeri”, afferma Schifani.

Il presidente della Regione sottolinea inoltre che l’amministrazione regionale, pur non avendo competenze sulla gestione del traffico aereo, ha deciso di intervenire attraverso la collaborazione con le società che gestiscono gli aeroporti, predisponendo collegamenti straordinari e attivando la Protezione civile.

Potenziati treni e autobus in Sicilia

Per fronteggiare le conseguenze della chiusura dello scalo catanese, l’assessorato regionale delle Infrastrutture ha chiesto alle società che gestiscono il trasporto ferroviario e su gomma di aumentare i collegamenti tra le principali città siciliane e gli aeroporti dell’Isola.

Sul fronte ferroviario, sulla tratta Palermo-Messina-Catania sono stati aggiunti sei treni speciali, oltre ai collegamenti ordinari. I passeggeri con un biglietto aereo destinazione Catania, eventualmente dirottati sul capoluogo siciliano, possono inoltre utilizzare gratuitamente i treni ordinari in partenza da Palermo mostrando il titolo di viaggio del volo.

Per quanto riguarda il trasporto su gomma, sono state portate a 20 le corse giornaliere tra Palermo Stazione e Catania Centro, con fermata all’aeroporto di Catania, in entrambe le direzioni. Sulla tratta Catania-Comiso le corse sono state aumentate a 12 per ciascun senso di marcia.

Sono state inoltre incrementate a 10 le corse giornaliere tra Palermo e Siracusa, cinque all’andata e cinque al ritorno, mentre sulla tratta Trapani-Palermo sono state portate a 24 le corse complessive nei due sensi.

Sulla linea Palermo-Agrigento sono previste 24 corse giornaliere complessive in entrambe le direzioni, con fermate a Punta Raisi.

Attivata anche la Protezione civile

Negli aeroporti sono stati mobilitati i volontari del sistema regionale di Protezione civile, con circa 30 unità per turno. Sono stati allestiti gazebo per la distribuzione gratuita di acqua e per fornire assistenza ai viaggiatori, anche attraverso informazioni sui collegamenti disponibili.

Sono stati inoltre predisposti servizi aggiuntivi con autobus a chiamata dagli aeroporti di Comiso, Palermo e Trapani, attraverso gli operatori indicati dalla Regione.

Nel frattempo, per chi deve viaggiare da o verso Catania, Sac raccomanda di non recarsi in aeroporto senza aver prima verificato direttamente con la compagnia aerea l’operatività del proprio volo. La sospensione delle attività di arrivo e partenza resta infatti in vigore fino alle 2 del 14 agosto.