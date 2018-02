Il gelo siberiano raggiunge l'Italia: neve da Nord a Sud e scuole chiuse

Gli esperti meteo hanno lanciato l'allarme: Burian è arrivato, il gelo siberiano caratterizzerà le prossime giornate, con nevicate fino in pianura. "Si tratterà - spiegano i meteorologi del Centro Epson Meteo - di un episodio di rilevante portata per intensità e per estensione geografica, che ci accompagnerà almeno fino a metà della prossima settimana ". Clima gelido qundi in tutto il Centro-Nord Italia, dove le temperature potrebbero non superare lo zero, e molto freddo anche al Sud.

Nord

A partire dalle regioni settentrionali si registra un inasprimento delle condizioni meteo. A Torino Juventus-Atalanta è stata rinviata a data da destinarsi a causa di una fitta nevicata che ha reso impraticabile il campo dell'Allianz Stadium. In Liguria, un leggero nevischio ha interessato la costa genovese, mentre la Protezione Civile ha avviato l'operazione di spargimento sale sulle strade principali.

A Venezia un pilone è crollato per il forte vento sul Ponte della Libertà e la strada d'accesso per la città è rimasta bloccata per ore in entrambe le direzioni. A Trieste le raffiche di bora hanno raggiunto i 130 chilometri orari. Mari molto mossi e temperature sotto lo zero in Emilia Romagna.

Centro-Sud

A Roma le scuole rimarranno chiuse lunedì in previsione dell'ondata di maltempo e dell'allerta neve. " È stata firmata l'ordinanza sindacale che dispone la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido", si legge in una nota del Campidoglio. Al Centro è previsto l'arrivo della neve e temperature fino a -15 gradi, con rischio ghiaccio sulle strade. In Toscana è allerta gialla e le nevicate si registreranno anche a bassa quota.

Attività scolastiche sospese anche in buona parte del Sud. Dalla mezzanotte di domenica in tutta la Campania si prevede una "anomalia termica negativa", dice la Protezione civile, con nevicate sopra i 300 metri, localmente anche in pianura, e gelate persistenti.