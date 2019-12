Paura sulla A26 in Liguria: cade il soffitto della galleria

Ancora paura in autostrada in Liguria, dove parte del soffitto della galleria Berté sulla A26 è crollato, fortunatamente senza colpire i veicoli in transito.

L'incidente si è verificato all'altezza di Masone, in direzione Genova. Chiuso tutto il tratto fino al bivio con la A10 Genova-Ventimiglia in direzione Voltri. Stando alle prime informazioni si sarebbero staccati dei calcinacci e - probabilmente - il cedimento non è strutturale. Secondo Autostrade per l'Italia, si sarebbe verificato "il distacco di una ondulina e di parti dell'intonaco a cui era collegata".

La chiusura del tratto autostradale ha già creato molte code. È in corso l'installazione di uno scambio di carreggiata per consentire la riapertura al traffico in doppio senso di circolazione, ma al momento è prevista l'uscita obbligatoria al casello di Masone. Da qui, i mezzi pesanti dovranno ritornare sull'A7 e prendere la bretella, mentre auto e moto dovranno prendere il passo del Turchino, interdetto ai camion. Per un'eventuale riapertura, per cui non si conoscono ancora le tempistiche, si attende la messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco.

La conferma arriva sui social dal deputato ligure Sergio Battelli, presidente della commissione per le politiche Ue della Camera: "Ho appena contattato la centrale operativa della polizia stradale di Genova e non ci sono dubbi", scrive il grillino, "Dalla galleria della A26 dopo Masone in direzione Genova si è letteralmente staccato un pezzo di soffitto. L'ennesimo, incredibile disastro che, solo per miracolo, non ha provocato vittime. Ora basta, la misura è davvero colma. Non possiamo pagare per l'incapacità di chi dovrebbe gestire questa tratta autostradale!".