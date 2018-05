Roma, la Asl costringe i presidi alla caccia ai topi a scuola

Dopo quello sui rifiuti, ora a Roma scatta pure l'allarme topi nelle scuole. Due emergenze strettamente collegate tra loro, come sottoline una lettera che la Asl di Roma 2 ha inviato più di un mese fa agli istituti di sei Municipi di Roma.

L'immondizia non ritirata e accatastata nei cassonetti rischia infatti di attirare colonie di roditori pronti a colonizzare le scuole della Capitale. Così - racconta il Messaggero - i presidi saranno costretti a imbracciare le ramazze, formare una squadra operativa e dare la caccia ai topi.

"Anche all'interno e nelle adiacenze degli istituti scolastici possono determinarsi condizioni che favoriscono la presenza delle specie murine", spiega la lettera inviata anche al Campidoglio e cui si lancia l'allarme per il pericolo di malattie, come leptospirosi e toxoplasmosi, "L'eradicazione delle specie murine continua la direzione dell'Asl Rm2 è impossibile".

Cosi toccherà ai dirigenti "organizzare periodiche ricognizioni dei locali scolastici e delle loro adiacenze, per individuare tutte le condizioni strutturali che possono favorire l'accesso e l'insediamento delle diverse specie". In altre parole, i presidi dovranno ispezionare classi, corridoi e ogni fessura in cui si possa nascondere qualcosa. Ma anche i cortili e le piante che possono dare ad esempio rifugio al ratto nero. Già, perché la Asl dà anche tutte le indicazioni per aiutare le scuole a stanare i diversi tipi di roditori, dalle abitudini di ogni specie ai segni di infestazione, anfinché ogni emergenza possa essere segnalata il prima possibile.