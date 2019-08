Scomparso a New York lo chef Andrea Zamperoni

Da sabato scorso non si hanno più notizie di lui. È scomparso a New York Andrea Zamperoni, capo chef italiano di Cipriani Dolci, famoso ristorante della stazione di Grand Central.

Lo chef 33enne vive nel Queens ed è stato visto per l'ultima volta dai suoi coinquilini sabato notte, dopo la fine del turno al ristorante. Secondo quanto ha riferito il manager del locale, Fernando Dallorso, che ha anche avvisato la polizia lo scorso lunedì, Zamperoni è " una persona dolcissima ", oltre un grande chef di talento. Inoltre, ha aggiunto, " gli chef sono noti per essere di forte temperamento. Questo ragazzo invece ha il cuore d'oro. È un uomo di famiglia. Ha un fratello a Londra e una madre in Italia ".

Andrea ha lavorato diversi anni per la Cipriani Dolci a Londra, ma è stato assunto nella sede del Grand Central Terminal di New York da poco meno di un anno.