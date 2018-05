Skipper italiano disperso ​nell'Oceano Atlantico con un amico

Aldo Revello, 53 anni, skipper di La Spezia risulta scomparso da 2 maggio. L'uomo in compagnia dell'amico Antonio Voinea si trovava a bordo di una barca a vela di 14 metri nel tratto di mare tra le Azzorre e Gibilterra. Erano di ritorno dalla Martinica con destinazione La Spezia. A dare l'allarme è stata la moglie, Rosa Cilano. I resti dell'imbarcazione sarebbero stati ritrovati insieme ai giubbotti. Ma non c'è traccia dei due che eran a bordo.



La moglie ha fatto un appello ai soccorritori: "Chiedo che le autorità continuino a impegnarsi nelle ricerche di mio marito e di Antonio - dice Cilano, 37 anni -. Non riesco a capire cosa sia accaduto, l'ultimo contatto l'aveva avuto alle 0,16 del Primo Maggio. Il meteo era buono, con onda di uno-due metri e vento di 15-20 nodi a traverso. Sono marinai esperti, cercateli con grande impiego di forze". Nel suo diario di bordo solo tre giorni fa Revello scriveva: "Che giornate meravigliose. Il Bright corre sereno senza sforzo oggi al gran lasco e macina miglia buone, in linea d'aria ne abbiamo fatte 420, molte di più sul mare a causa dei lunghi bordi dei giorni scorsi. I delfini arrivano anche tre volte al giorno a giocare a prua e stiamo bene". Infine l'ultimo sms: "L’Oceano,spettacolo infinito".