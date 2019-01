Trieste, vice-sindaco getta in un cassonetto vestiti di un senzatetto: "Basta degrado!"

Il vice sindaco di Trieste, Paolo Polidori, infiamma i social network.

Il motivo è un post su Facebook (poi rimosso) del vice sindaco leghista che recita: " Sono passato in via Carducci, ho visto un ammasso di stracci buttati a terra...coperte, giacche, un piumino e altro; non c'era nessuno, quindi presumo fossero abbandonati: da normale cittadino, che ha a cuore il decoro della sua città, li ho raccolti e li ho buttati, devo dire con soddisfazione, nel cassonetto: ora il posto è decente! Durerà? Vedremo. Il segnale è: tolleranza zero!! Trieste la voglio pulita!! PS: sono andato subito a lavarmi le mani! E adesso si scatenino i benpensanti, non mene frega nulla!! ".

E in effetti i benpensanti ma non solo si sono scatenati. Diversi utenti di Facebook hanno elogiato la decisione di Polidori ricordano la volontà di mantenere sempre pulita la città di Trieste. Ma sono stati molti gli utenti che hanno accusato il numero due del capoluogo del Friuli-Venezia Giulia di essersela presa con un clochard.