Dieta: i trucchi per perdere peso senza fare la fame

È ormai risaputo che in inverno, complice la minore esposizione ai raggi solari, si è inclini a mettere su peso: ecco i consigli da seguire nella dieta di tutti i giorni per avere una linea invidiabile.

Chi l’ha detto che per perdere peso bisogna necessariamente negarsi il piacere della tavola? Si può infatti dimagrire senza per forza fare delle rinunce; si tratta solo di stare un po’ più attenti all’alimentazione.

Uno degli errori comuni è pensare che sia può facile rimettersi in forma sacrificando i pasti. In realtà, gli esperti raccomandano di mangiare regolarmente durante tutta la giornata per calmare l’appetito e arrivare meno affamati ai pasti principali. In particolare, gli snack spezza fame dovrebbero essere ricchi di fibre e proteine e avere un apporto calorico compreso tra le 150 e le 200 calorie massimo.

Un pasto a cui non si dovrebbe mai rinunciare è la colazione. Un recente studio ha dimostrato che incominciare bene la giornata con il giusto mix di alimenti facilita la perdita di peso e calma il senso di fame nelle ore che separano il risveglio mattutino dal pranzo. Per questo, si consiglia una colazione equilibrata in grado di fornire all’organismo e al cervello le sostanze nutrienti di cui necessitano.

A pranzo e a cena non possono invece mancare le verdure e la frutta, alimenti nutrienti ma poveri di calorie. La razione giornaliera consigliata è di almeno 9 volte al giorno, meglio se varia e rispettosa dei cinque colori (bianco, giallo, rosso, verde, blu/viola).

Oltre alle verdure, la dieta dovrebbe includere pesce, meglio se in alternativa alla carne, formaggi freschi, fonte naturale di calcio, e ingredienti integrali o poco raffinati, che hanno il vantaggio di tenere sotto controllo i livelli di zucchero nel sangue. Sì anche alle spezie come ad esempio il peperoncino, che, utilizzato al posto del sale o di altro condimento, insaporisce le pietanze aiutando a bruciare più velocemente i grassi.

Mangiare sano però non basta, chi segue una dieta deve mantenere l’organismo ben idratato, assumendo una quantità di liquidi non inferiore ai 10 bicchieri al giorno, acqua e tè senza zucchero in particolare. Attenzione invece alle bevande gassate e zuccherate o eccitanti come il caffè, il cui consumo andrebbe al contrario limitato.

Infine, anche il sonno può influire sull’efficacia della dieta nel perdere chili. A tal proposito, è bene non fare le ore tarde e dormire almeno sette ore a notte per evitare di rallentare il metabolismo post-cena. Un’altra buona abitudine è quella di andare a letto sempre alla stessa ora in modo tale da abituare l’organismo.