Facebook censura la Dichiarazione d'Indipendenza americana: "È razzista"

All'algoritmo di Facebook non piace la Dichiarazione di Indipendenza Americana. La piattaforma social infatti ha censurato lo storico documento pubblicato da un giornale del Texas, il Liberty County Vindicator, a ridosso del 4 luglio, giorno dell'Independence Day.

Facebook ha catalogato la Dichiarazione del 1776 come "hate speech" per un riferimento di Thomas Jefferson agli "spietati selvaggi indiani". La frase non è passata inosservata all'algoritmo che ha subito censurato il documento fondativo del popolo americano.

Le scuse di Facebook

Il social network si è presto reso conto della falla commessa dagli algoritmi e ha permesso la ripubblicazione del post. "Sembra che abbiamo fatto un errore e abbiamo rimosso qualcosa da voi postato su Facebook che non era contrario agli standard della nostra comunità. Ce ne scusiamo e vi informiamo che abbiamo ripristinato il vostro contenuto e rimosso ogni limitazione del vostro account legata a quell'intervento non corretto", ha scritto il social al giornale del Texas.