L'elicottero del presidente del Leicester si schianta davanti allo stadio

Sono attimi di paura a Leicester, in Gran Bretagna. L'elicottero del proprietario del Leicester City, Vichai Srivaddhanaprabha, è precipitato mentre era in fase di decollo. Il velivolo si è schiantato al suolo nei pressi del King Power Stadium dopo il match di Premier League fra le Foxes ed il West Ham.

I soccorsi sono giunti immediatamente sul luogo dell'incidente. Secondo testimoni oculari, l'elicottero sarebbe decollato dall'interno dell'impianto, come dopo ogni gara, perdendo il controllo pochi secondi dopo. La zona è stata è stata chiusa e lo stadio evacuato.

Al momento non è ancora chiaro chi fosse a bordo dell'elicottero. Secondo indiscrezioni di Bt Sports, e in particolare del giornalista Mootaz Chehade ci sarebbero stati proprio Srivaddhanaprabha e il direttore sportivo John Rudkin.

