Più di 900 fedeli bloccati all'interno di Notre Dame

Un uomo armato di martello ha aggredito nel pomeriggio, sui gradini della cattedrale di Notre Dame a Parigi, un ufficiale di polizia che ha risposto al fuoco ferendo l’aggressore. Lo ha riferito la prefettura. Il corpo dell’assalitore era a terra di fronte alla piazza della cattedrale, dove è stato installato un perimetro di sicurezza. Le autorità hanno chiesto al pubblico di evitare la zona. Ma a colpire di questo episodio è una foto scattata all'interno della cattedrale dove circa 900 fedeli sono rimasti intrappolati e che hanno immediatamente alzato le mani in segno di difesa durante la sparatoria. All'interno della chiesa momenti di tensione e di panico. Fuori le auto e le camionette della polizia che immediatemente sono intervenute per isolare la zona. Chi è rimasto dentro la cattedrale, come testimonia questa foto, ha alzato le braccia. Di certo tra i fedeli si era sparso il timore che fosse in corso un attacco all'interno della chiesa. Dopo qualche attimo di paura su Twitter sono arrivati messaggi per rassicurare i familiari con un chiaro: "Qui stiamo tutti bene". La foto scattata all'interno della cattedrale ha fatto in pochi istanti il giro dei social divenendo un altro simbolo di questo periodo di paura in preda al terrore. Infine la prefettura di Parigi ha fatto sapere che i fedeli e i turisti possono lasciare la cattedrale. (Clicca qui per guardare le foto)