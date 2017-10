Scandalo sulla famiglia reale: picchia la moglie, arrestato lo zio di Kate Middleton

Si abbatte un piccolo scandalo sulla famiglia reale inglese. Lo zio di Kate Middleton, duchessa di Cambridge e futura regina d'Inghilterra, è stato arrestato per aver picchiato a calci e pugni sua moglie in strada.

Il processo in tribunale è previsto per il prossimo 31 ottobre. Gary Goldsmith dovrà presentarsi di fronte al giudice per rispondere delle aggressioni ai danni della moglie. Gary è il fratello minore di Caroline Middleton, madre di Kate. Lo zio della moglie di William, secondo quanto scrivono i media britannici, avrebbe pestato la coniuge dopo una lite scoppiata all'interno di un taxi. L'uomo, sempre secondo le indiscrezioni, sarebbe solito consumare cocaina e la donna avrebbe espresso al marito la decisioni di non voler più sopportare la sua dipendenza.

Il tassista, di fronte alle urla e agli spintoni, è stato costretto a intromettersi per evitare che la situazione degenerasse. Il racconto dell'autista è stato raccolto dal The Sun: "Ha cominciato a urlare - ha detto - e le ha dato uno schiaffo sul volto talmente forte da farle volare gli occhiali".

L'aggressione vera e propria, però, sarebbe esplosa una volta arrivati sotto casa. L'uomo ha quindi dato un pugno in faccia alla donna, la 47enne Julie-Ann, facendola cadere in terra priva di sensi. Accasciandosi a terra, infatti, la signora ha battuto la testa sul marciapiede, perdendo conoscenza. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che l'hanno immediatamente portata all'ospedale.

Gary Goldsmith, invece, dopo essere stato fermato dalla polizia e trascinato in carcere, è stato rilasciato su cauzione ma dovrà presentarsi in tribunale il 31 ottobre.