Berlusconi: "Governo? L'unica soluzione è esecutivo di centrodestra"

Silvio Berlusconi ha le idee chiare sulla soluzione del "rebus" governo che da settimane, dopo il voto del 4 marzo, non ha ancora una soluzione. Il Cavaliere prima di lasciare il suo albergo a Trieste dove si trova per le Regionali di domani in Friuli Venezia Giulia, ai microfoni di Rainews24 afferma: "Il centrodestra è solidissimo e in salute. L'unica soluzione che vediamo per dare seguito alle passate elezioni è un governo di centrodestra che si presenti in Parlamento con dei progetti concreti sulla diminuzione tasse, sull'aiuto a chi ha bisogno e maggiore sicurezza per tuti gli italiani". Ieri, nella tarda serata, il Cavaliere ha incontrato all'Harry's Bar di Trieste Matteo Salvini e i due con un abbraccio hanno sottolineato la solidità del centrodestra.



L'appuntamento del voto per le regionali è di fondamentale importanza per capire gli assetti a due mesi dal voto delle politiche. In Molise il centrodestra ha già portato a casa la Regione, un bis in Friuli Venezia Giulia può rappresentare anche una svolta in vista delle decisioni che dovrà prendere il Colle in merito alla formazione di un nuovo esecutivo. E su questo aspetto è intervenuta la capogruppo di Forza Italia alla Camera, Maria Stella Gelmini: "Dopo il Molise, domani il centrodestra unito ha la grande occasione di riconquistare anche il Friuli Venezia Giulia. Andare a votare e scegliere Forza Italia significherebbe garantire alla regione, con Massimiliano Fedriga presidente, un buon governo per i prossimi 5 anni e riconfermare la nostra coalizione prima forza politica del Paese, evidenza scomoda per qualcuno e di cui si dovrà tener conto nei prossimi giorni per la formazione del futuro governo". Insomma l'appuntamento di domani potrebbe spianare la strada per un governo di centrodestra.