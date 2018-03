"Cambiare lo status della Capitale". Salvini vuole spostare i ministeri da Roma

"La Lega sta lavorando a questa ricucitura (dell'Italia) fin dal momento in cui sono diventato segretario" . Matteo Salvini è al lavoro per formare il nuovo governo. E già studia il programma da realizzare nei prossimi cinque anni. Tra le proposte "riemerge" una vecchia idea della Lega: spostare alcuni dicasteri da Roma. "Se i territori contano di più - e penso al processo di autonomia avviato in Lombardia e in Veneto e che dovrà essere esteso a tutte le regioni che lo vorranno - anche lo status della Capitale deve cambiare" .

In una intervista al Messaggero, Salvini non esclude un futuro cambiamento (anche logistico) dei ministeri in chiave federalista. "Nel centrodestra - spiega - il partito più votato a Roma e nel centro Italia è il nostro. E questo è un messaggio che è stato capito. È fatto di autonomie e federalismo con un ruolo forte per Roma. La centralità della Capitale italiana in un Paese federale - spiega - è ancora più importante. Quello che non era maturo vent'anni fa, lo è adesso" . Da qui l'idea di spostare, come molti cittadini romani gli chiedono, i palazzi del potere dalla Capitale. Magari, portando "via un po' di ministeri" . "A Roma c'è troppo caos - argomenta Salvini - per esempio il ministero delle Infrastrutture potrebbe andare a Napoli o Bari" .