Carburanti, il governo trova le risorse: prorogato fino al 5 settembre lo sconto sulle accise. Misura da 130 milioni di euro

Nuovo Consiglio dei ministri a Palazzo Chigi per discutere le misure a sostegno dei cittadini per ridurre il costo d’acquisto dei carburanti. Infatti, durerà fino al 5 settembre, si apprende da fonti governative, lo sconto sulle accise previsto dal decreto legge. La misura vale circa 130 milioni di euro. È stato confermato lo sconto di 17 centesimi al litro ma solamente per quanto riguarda il diesel: non sono previste misure simili per la benzina, che mantiene per ora un costo inferiore.

Dopo la scadenza della misura non dovrebbero esserci ulteriori proroghe degli sconti sulle accise ma dovrebbero entrare in vigore interventi strutturali, come annunciato anche nei giorni scorsi, “selettivi sulla base del reddito”. Così hanno spiegato fonti di Palazzo Chigi al termine della riunione, confermando lavori in corso su questo versante per far fronte agli aumenti derivanti dalla guerra in Medioriente. I lavori sono ancora in corso e non sono state rese note quali saranno queste misure.

“Mentre la sinistra attacca a suon di slogan, il governo Meloni conferma la propria attenzione verso le esigenze di famiglie, lavoratori e imprese, intervenendo con un nuovo provvedimento volto a contrastare gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti. Quanto approvato nel Cdm di oggi è un’azione concreta che si inserisce in una strategia più ampia, perseguita finora e che vedrà nuovi interventi già nei prossimi giorni, per contenere il caro energia e tutelare il potere d’acquisto dei cittadini e la competitività del nostro sistema produttivo”, ha dichiarato Mariastella Gelmini, senatrice di Noi Moderati.

La riunione è stata rapidissima, è durata appena 15 minuti durante i quali è stato anche approvato il decreto legge sulla continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, il cosiddetto dl Ex Ilva.