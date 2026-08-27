Alluvione in Nepal, più di 160 morti e oltre 1.300 dispersi. Le autorità locali: “393 turisti stranieri sono irreperibili”

Continua a salire il bilancio della devastante inondazione che ha colpito la zona di confine tra il Nepal e il Tibet, dove si temono migliaia di morti. Centinaia di persone, tra cui quasi 400 stranieri, sono ancora dispersi. Cina e Corea del Sud hanno mandato squadre di soccorritori, mentre gli Stati Uniti hanno stanziato mezzo milione di dollari in aiuti per il Paese colpito.
Almeno 165 morti e oltre 1.300 dispersi per le devastanti inondazioni
Oltre 1.300 persone risultano disperse e almeno 165 sono state confermate morte a seguito delle inondazioni e delle frane al confine tra Nepal e Tibet. Lo ha riferito l’agenzia nepalese per la gestione delle emergenze precisando che il bilanci è ancora provvisorio e che sarebbero coinvolti degli stranieri. Escursionisti e alpinisti da tutto il mondo affollano la nazione himalayana per mettersi alla prova su alcune delle vette più alte del mondo, tra cui il Monte Everest.
Pechino ha inviato 111 soccorritori nel valico di Gyirong
Il ministero cinese per la Gestione delle emergenze e l’Amministrazione nazionale dei vigili del fuoco hanno inviato 111 soccorritori presso il valico di Gyirong, al confine tra Cina e Nepal, dopo la frana che ieri ha provocato tre vittime e 558 dispersi. Lo riferisce l’emittente nazionale cinese “Cctv”. Ieri, il presidente Xi Jinping ha chiesto di condurre ricerche “a tutto campo” per rintracciare i dispersi, sollecitando al contempo un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e allerta precoce per prevenire disastri secondari. L’emittente statale cinese “Cctv” ha reso noto che le autorita’ cinesi hanno dispiegato almeno 574 soccorritori presso il valico terrestre di Gyirong. Un soccorritore ha dichiarato alla stessa emittente che la squadra impieghera’ almeno quattro ore per raggiungere il sito, a causa di un deposito di sedimenti profondo 1,5 metri che ostruisce i percorsi verso l’area colpita. I detriti si sarebbero riversati a monte a partire dal versante nepalese del valico.
Corea del Sud invia una squadra di soccorso per rintracciare 9 lavoratori dispersi
La Corea del Sud ha inviato una squadra di emergenza in Nepal per assistere nelle ricerche di nove lavoratori sudcoreani ancora irreperibili dopo le devastanti alluvioni che hanno colpito il distretto di Rasuwa, al confine con il Tibet. I nove, dipendenti di Doosan Enerbility e Korea South-East Power, lavoravano alla costruzione della centrale idroelettrica Upper Trishuli-1, a circa 70 chilometri da Kathmandu. Altri 10 lavoratori sudcoreani rimasti bloccati nella zona sono stati rintracciati e si trovano al sicuro, ma attendono di essere evacuati. La squadra di soccorso, composta da 11 membri e guidata dal rappresentante sudcoreano per la protezione dei cittadini all’estero e gli affari consolari Lim Sang Woo, comprende quattro funzionari del ministero degli Esteri, cinque vigili del fuoco e due agenti di polizia.
Usgs, alluvione causata da crollo di un ghiacciaio
L’US Geological Survey ha confermato che è stato il crollo di un ghiacciaio la causa dell’alluvione che ha provocato almeno 162 morti e quasi mille dispersi tra Nepal e Tibet. Il crollo, sottolinea l’ente statunitense, ha comportato un evento sismico di magnitudo 5.2 “che ha provocato una colata detritica a valle con conseguenze catastrofiche per le comunità”.
468 turisti, per lo più stranieri, dispersi dopo le inondazioni
Il dipartimento del turismo del Nepal ha dichiarato che 468 turisti e viaggiatori, tra cui 393 stranieri, risultano dispersi al momento, 24 ore dopo che una devastante alluvione lampo ha colpito la regione di confine con il Tibet. “Sono dispersi 468 turisti e viaggiatori, tra cui 75 nepalesi”, ha dichiarato all’Afp Suraj Ghimire, portavoce del dipartimento del turismo. Di almeno 165 persone è stata confermata la morte, sia in Nepal che nella vicina Cina, dove altre 558 persone risultano disperse.
Usa stanziano 500.000 dollari in aiuti per il Nepal
Gli Stati Uniti stanziano 500.000 dollari in aiuti per l’emergenza in Nepal. “Forniremo 500.000 dollari in aiuti tramite l’accordo globale con Catholic Relief Services, sostenendo la fornitura di rifugi di emergenza, beni di prima necessità e servizi idrici, igienico-sanitari alle comunità colpite dalle inondazioni”, si legge in una nota del Dipartimento di Stato.