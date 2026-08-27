Alluvione in Nepal, più di 160 morti e oltre 1.300 dispersi. Le autorità locali: “393 turisti stranieri sono irreperibili”

Il ministero cinese per la Gestione delle emergenze e l’Amministrazione nazionale dei vigili del fuoco hanno inviato 111 soccorritori presso il valico di Gyirong, al confine tra Cina e Nepal, dopo la frana che ieri ha provocato tre vittime e 558 dispersi. Lo riferisce l’emittente nazionale cinese “Cctv”. Ieri, il presidente Xi Jinping ha chiesto di condurre ricerche “a tutto campo” per rintracciare i dispersi, sollecitando al contempo un rafforzamento dei sistemi di monitoraggio e allerta precoce per prevenire disastri secondari. L’emittente statale cinese “Cctv” ha reso noto che le autorita’ cinesi hanno dispiegato almeno 574 soccorritori presso il valico terrestre di Gyirong. Un soccorritore ha dichiarato alla stessa emittente che la squadra impieghera’ almeno quattro ore per raggiungere il sito, a causa di un deposito di sedimenti profondo 1,5 metri che ostruisce i percorsi verso l’area colpita. I detriti si sarebbero riversati a monte a partire dal versante nepalese del valico.