Meloni: "Commissione Segre debole sull'antisemitismo"

"Se vogliamo votare un documento serio sul tema dell'antisemitismo, Fratelli d'Italia c'è, ma non ci si può nascondere dietro una questione così seria per tentare di mettere in atto una censura politica verso i propri avversari". A dirlo in un video postato su Facebook è la leader di FdI, Giorgia Meloni che attacca il progetto della sinistra che, "non potendo competere con le idee di buon senso che portiamo avanti" , mette il bavaglio agli avversari.

Meloni critica la proposta della commissione perché non si parla della minaccia del terrorismo islamiche che tocca da vicino le comunità ebraiche europee e non si difende lo Stato di Israele dal momento che ogni 25 aprile la brigata ebraica non può sfilare insieme agli altri gruppi partigiani senza essere sistematicamente cacciata dagli antagonisti di sinistra. Il leader di Fratelli d'Italia, poi, spiega che l'idea di istituire questa Commissione nasce nella scorsa legislatura su iniziativa di Laura Boldrini con lo scopo di segnalare all'autorità e ai social network non solo chi commette atti di antisemitismo e di razzismo ma anche chi ha idee nazionaliste, etnocentriste e che "diffonde stereotipi e pregiudizi". Tutti sotterfugi per attaccare politicamente chi usa slogan come "Prima gli italiani" e un'ideale come il il nazionalismo che non può essere considerato un reato.