Pd, Congresso nel caos: in Sicilia vota solo il 7%

Il Pd è il partito che, in questi anni, ha celebrato più Congessi. E ogni Congresso è stato terreno di scontro, divisioni e polemiche. Quello che è appena cominciato, sotto questo punto di vista, è in linea con i precedenti, sebbene i due principali sfidanti, Nicola Zingaretti e Maurizio Martina, hanno rilasciato dichiarazioni ottimiste.

"Ci sono stati molti problemi, ma non sono d'accordo nel dire che un corpo politico malato vada sciolto: è un errore", ha detto il governatore del Lazio che ha raccolto il 48,5% dei consensi contro il 35% dell'ex segretario Martina, il 12,8 di Roberto Giachetti e il 2,3% raccolto da Francesco Boccia. Eppure i problemi sono stati notevoli, soprattutto al Sud, come racconta l'HuffPost.