Salvini contro Bello Figo: "Vada a raccogliere il cotone e le banane"

"Bisogna salvare chiunque in mezzo al mare, ma poi riportarlo indietro. Bisogna scaricarli sulle spiagge, con una bella pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e un gelato" . Ecco la ricetta per il dossier immigrazione proposta dal leader della Lega Nord. Che, poi, accusa: "Con gli immigrati che arrivano in Italia è in corso una sostituzione etnica vera e propria" . Né va meglio a Bello Figo, il rapper di origi ganesi che canta "Io non pago affitto..." per difendere gli immigrati che arrivano in Italia. "Lo manderei a raccogliere il cotone. E anche i pomodori, le arachidi e le banane" , dice, sempre dalla stessa trasmissione, il leader della Lega.