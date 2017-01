Migranti, Salvini all'attacco: "Scaricateli in spiaggia ​con un po' di noccioline"

"Con gli immigrati che arrivano in Italia è in corso una sostituzione etnica vera e propria" . Ai microfoni della Zanzara su Radio 24, Matteo Salvini tuano duramente contro l'immigrazione clandestina che sta prendendo d'assalto il nostro Paese e accusa il governo di non muovere un dito per fermare quella che ha i numeri di una vera e propria invasione. "Bisogna salvare chiunque in mezzo al mare, ma poi riportarlo indietro - tuona il leader della Lega Nord - bisogna scaricarli sulle spiagge, con una bella pacca sulla spalla, un sacchetto di noccioline e un gelato" .

Nell'intervista con Giuseppe Cruciani, Salvini ha attaccato duramente il prefetto Mario Morcone, il capo del dipartimento immigrazione del ministero dell'Interno, che ha proposto di imporre a tutti sindaci italiani una quota fissa di immigrati da accogliere. "Morcone dovrebbe dimettersi - ha tuonato il lader del Carroccio - un tizio che governa l'immigrazione in tutta Italia, si candidò col Pd a Napoli e fortunatamente fu trombato, e ora vorrebbe imporre ad ogni sindaco, a ogni cittadino, la quota minima di immigrati, è uno che dovrebbe prendere il primo barcone ed essere spedito dall'altra parte del Mediterraneo" .