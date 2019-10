Silvio Berlusconi: "Pronti per espugnare fortino rosso in Umbria"

Silvio Berlusconi non usa giri di parole e si prepara per la sfida elettorale in Umbria di domenica prossima. Il Cavaliere serra i ranghi e crede nella vittoria per il campo dei moderati: "Il giorno delle elezioni è fondamentale per cambiare tutto in Umbria dopo 50 anni di governo della sinistra. L'obiettivo è " espugnare un fortino rosso per 50 anni appunto " per dare un "segnale rilevante e simbolico anche per l'Italia". Il Cavaliere dunque vuol ripartire dall'Umbria per dare la spallata a questo esecutivo giallorosso che si appresta a varare una manovra a base di tasse. Inevitabile un commento anche sul caso Rubligate riesploso dopo gli attacchi di Report: "Credo che Salvini lo abbia già detto: ’non ho ricevuto nessun sostegno finanziario dalla Russia, e a me questo è stato confermato personalmente dal presidente Putin".

A questo punto il leader di Forza Italia mette ancora una volta nel mirino l'esecutivo e critica in modo chiaro la manovra ai microfoni di Rai News24: " Giudico male la manovra del governo Conte II, ma il peggio di sè questa maggioranza innaturale lo ha dato sull’innalzamento delle pene per chi evade: non era necessario un ritocco della pena che c’è già ed è molto pericoloso l’abbassamento dell’ammontare dell’evasione a 100 mila euro, vuol dire che i giudici politicizzati di sinistra potranno incolpare chiunque ". E ancora: " Ricordiamoci che oggi 287 evasori sono già in carcere e di questi 64 non per una condanna definitiva. Sono molto preoccupato da quello che potrà accadere a troppi italiani magari invisi a qualcuno di questa nuova incredibile maggioranza ".

Infine sulle voci di possibili passaggi di azzurri nelle fila di Italia Viva di Renzi, il Cav afferma: "Non temo nulla, anche perché Renzi è un uomo di sinistra. Gli auguro fortuna e successo ma nella sua metà campo, che è quella opposta a noi".