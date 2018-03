Tajani: "Sono figlio di un militare. A disposizione della patria"

"Sono a disposizione della mia Patria poi le decisioni le prenderanno i cittadini con il loro voto e il Capo dello Stato. Se non sarà così continuerò a fare il presidente del Parlamento europeo altrimenti cercherò di servire nel modo migliore la mia Patria". Antonio Tajani, candidato premier di Forza Italia, ha commentato così partecipando a una tribuna politica organizzata dal Canova club, la sua fresca investitura a candidato premier di Forza Italia. "Sono figlio di militare, la prima cosa che ho imparato a disegnare è il Tricolore e tutto quello che ho fatto, l’ho fatto sempre perchè ho un grande amore per la mia Patria".



Poi il presidente del Parlamento europeo ha anche parlato del rapporto tra il nostro Paese e l'Ue: "Se vogliamo contare in Europa dobbiamo presentarci con le carte in regola e avere un disegno per rimettere a posto i conti pubblici. Sono contro le politiche di austerità ma sono per il rigore e il rispetto delle regole. Non si può andare avanti con la spesa pubblica in crescita costante". Un altro tema affrontato da Tajani nel suo intervento al Canova club riguarda l'Ema: "Deciderà l'aula sovrana del Parlamento europeo, e poi deciderà il Consiglio, ma certamente aver perso all'inizio non agevola la posizione di Milano". E ancora: "Per chi ritiene di avere i requisiti migliori aver accettato il meccanismo del sorteggio e' stato un errore". Poi sull'accettazione della candidatura a premier, Tajani afferma: "Il partito maggiore del centrodestra al quale sono iscritto aveva un candidato, Berlusconi, ma la decisione della corte di Strasburgo non arriverà prima della nascita del nuovo governo. E ieri sera ho risposto in modo positivo alla richiesta di Berlusconi. Dopodiché la scelta la faranno i cittadini e il Presidente della Repubblica".