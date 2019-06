Alice Campello dopo la rapina: "Mi hanno rubato i ricordi"

A poche ore di distanza dalla rapina in casa subita da Alice Campello e Alvaro Morata nella villa di Mirasierra, la moglie del calciatore ha pubblicato un post "liberatorio" su Instagram. Parole cariche di paura e tristezza per il fatto che l'ha vista coinvolta, insieme ai due gemellini di quasi un anno che si trovavano in casa con lei. "Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita. Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero un’emozione inspiegabile....Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio", ha commentato su Instagram Alice Campello.

Ma non sono solo gli oggetti di valore sono stati rubati, anche ricordi di una vita, come spiega lei stessa: "Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato. Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare. Vi mando un bacio enorme e grazie davvero per tutti i messaggi".



Secondo quanto riportato dal quotidiano madrileno "AS", la rapina è avvenuta nella notte tra venerdì e sabato, quando Alvaro Morata si trovava alle Isole Far Oer con la nazionale spagnola per le qualificazioni agli Europei. Alice Campello e i due figli piccoli si trovavano solo in casa ma nonostante lo spavento, i malviventi non gli hanno fatto del male e si sono preoccupati solo di trafugare oggetti preziosi e soldi prima di fuggire. Secondo quanto riferito dalla Campello alle forze dell'ordine si sarebbe trattato di un gruppo di malviventi ben organizzati. Alvaro Morata ha invece appreso della rapina solo dopo il fatto, avvertito dalla moglie.