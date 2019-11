Ben Affleck: alcolismo e sport nel nuovo film “Tornare a vincere”

Ben Affleck sarà il protagonista di “Tornare a vincere”, un film drammatico che affronta il problema dell’alcolismo e la voglia di redenzione.

L’attore e regista premio Oscar per Argo sta attraversando un periodo di grande attività. Dopo le difficoltà dovute alla separazione con l’ex moglie Jennifer Garner e l’abuso di alcol con relativa disintossicazione - oltre al mezzo fiasco fatto con il ruolo di Batman - Ben Affleck è ora impegnato in numerosi film. La recente ricaduta nell’alcol durante i festeggiamenti di Halloween non sembra aver intaccato questa nuova fase della sua carriera che continua con un film dal titolo evocativo: “Tornare a vincere”.

Alcuni giorni fa la notizia che sarebbe stato nel prossimo thriller di Robert Rodriguez, con il ruolo di un detective alle prese con furti di alto valore, la scomparsa della figlia e un programma segreto del governo. A distanza di poco tempo arriva ora il trailer di un nuovo interessante film di cui ancora una volta sarà la star.

Si tratta di The Way Back, da noi in Italia presentato con il titolo “Tornare a vincere”. Il lungometraggio è diretto da Gavin O’Connor, già regista di Pride and Glory - Il prezzo dell'onore, Warrior e The Accountant e racconta la storia di un uomo ormai perso nell’alcolismo in ogni momento della sua giornata, dopo che in gioventù ha abbandonato una promettente carriera nella pallacanestro. La routine autodistruttiva verrà interrotta da una nuova sfida: la guida della squadra di basket del liceo, la squadra di cui un tempo lui stesso era il miglior giocatore.

"Tornare a vincere" quindi rientra nel genere drammatico in una sua declinazione sportiva, alcuni illustri esempi - a cui si augura “Tornare a vincere” possa essere in futuro essere accostato - sono: Ogni maledetta domenica, Jerry Maguire, Moneyball e The Fighter.

La trama ha in più dei punti in comune con la vita privata di Ben Affleck. Proprio come Jack Cunningham, il suo personaggio nel film, l’attore sembra voler combattere la dipendenza concentrandosi sul lavoro, visti i numerosi progetti in cui attualmente è coinvolto. Presentando il film con un post su Twitter, Affleck ha sottolineato come sia “orgoglioso” di questa storia di “perseveranza e redenzione”, comunicando poi l’uscita nelle sale dei cinema fissata al prossimo marzo. “Tornare a vincere” segna così la sua seconda collaborazione con il regista Gavin O’Connor dopo The Accountant.

Ricordiamo inoltre che Ben Affleck e Matt Damon, la coppia di amici che vinse l’Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting - Genio ribelle, ha sfornato un nuovo script per il prossimo film di Ridley Scott, si chiamerà The Last Duel e conterà tra i suoi interpreti proprio Affleck e Damon. A questo si aggiungono anche Deep Water, film basato sull’omonimo libro di Patricia Highsmith, autrice del romanzo Il Talento di Mr. Ripley, nel quale reciterà insieme a Ana De Armas e The Last Thing Heed, film di Netflix in cui Ben Affleck questa volta sarà con Anne Hathaway.