Ben Affleck pizzicato ubriaco: "Ho fatto uno scivolone, ma non torno indietro"

Ben Affleck, in lotta contro l’alcolismo da diversi anni, pare abbia avuto una ricaduta. L’interprete di Batman è stato infatti in rehab più volte, l’ultima delle quali nel 2018, aiutato anche dall’ex moglie Jennifer Garner, che le è stato vicino nella sua battaglia. Ma come per ogni forma di dipendenza, è facile avere una ricaduta ed è quello che sabato 26 ottobre con molta probabilità è successo ad Affleck.

Come riporta il sito TMZ, all’uscita da un party di Halloween, col volto coperto da una maschera da teschio, Ben è stato ripreso visibilmente ubriaco, appoggiarsi ad una macchina per non cadere e raggiungere la sua auto a fatica. Il giorno dopo, raggiunto dai microfoni del sito di gossip fuori dall’abitazione della ex moglie, il 47enne è sembrato in buona forma, ma ha confermato “lo scivolone della sera precedente”. “ Beh, sapete, può succedere”, ha affermato l’attore stringendosi nelle spalle e proseguendo: "Ho commesso uno scivolone, ma non lascerò che questo mi faccia deragliare. Grazie mille ragazzi".