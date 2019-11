Ben Affleck protagonista del prossimo film di Robert Rodriguez

Ben Affleck torna protagonista di un film per la regia di Robert Rodriguez, si chiama Hypnotic ed è un thriller inteso, il genere di storie in cui da sempre l’attore mostra il meglio di sé.

Tolto il costume di Batman per Ben Affleck continuano gli impegni. La sua carriera, nonostante lo scarso successo come Uomo pipistrello, sembra proseguire a gonfie vele, resistendo anche alla recente ricaduta nell’alcol dopo il periodo di riabilitazione.

Questa volta sarà protagonista di un thriller in cui vestirà i panni di un detective alle prese con una serie di furti impossibili che si concentrano su beni di lusso. La sua vita sarà scossa non soltanto dal lavoro ma anche dalla scomparsa della figlia, finendo anche coinvolto in un programma segreto del governo. Insomma, niente male come prime notizie sulla trama, c’è diverso materiale che dovrà essere affrontato da parte del regista, nonché co-sceneggiatore del film, Robert Rodriguez.

Rodriguez è famoso per essere amico di Quentin Tarantino e per aver diretto film quali Planet Terror, Machete, Sin City, i relativi sequel di questi due, e Dal Tramonto all’alba - con protagonista lo stesso Tarantino al fianco di George Clooney - oltre che di un episodio del film Four Rooms. Di recente però Rodriguez ha diretto una pellicola che si allontana dal genere dei precedenti, Alita - Angelo della battaglia, un film fantascientifico, sceneggiato e prodotto niente meno che da James Cameron. Ma del resto la carriera del regista non è mai stata lineare, dato che si possono trovare nel suo curriculum anche titoli quali Spy Kids e Il mistero della pietra magica.

Ora dirigerà invece un thriller che promette bene, visto quanto trapelato circa la trama e Ben Affleck quale protagonista. Alla sceneggiatura verrà affiancato da Max Borenstein, già autore degli script di Godzille e Kong: Skull Island. Alla produzione invece c’è l’unione di due case cinematografiche, la Solstice Studios e la Studio 8, per un budget che si aggira sugli 80 milioni di dollari.

Per quanto riguarda Ben Affleck, nel suo futuro ci sono altri film in lavorazione prima di Hypnotic. Lo vedremo nuovamente sul grande schermo al fianco dell’amico Matt Damon, in una storia scritta da entrambi, per il film The Last Duel, regia di Ridley Scott. Sarà inoltre impegnato in Deep Water al fianco di Ana De Armas, vista in Blade Runner 2049 e prossimamente in Cena con delitto. Deep Water è un thriller dai risvolti erotici, una storia tratta dal romanzo Acque profonde di Patricia Highsmith, famosa autrice del libro Il talento di Mr. Ripley.