Caterina Balivo sbotta in diretta: ​"Scusate, sto vivendo un dramma"

Caterina Balivo non è solo una conduttrice ma anche moglie e madre di due bambini. Spesso le sue vicende familiari finiscono inevitabilmente per essere protagoniste della sua trasmissione "Vieni da Me", come è successo nella puntata odierna. La Balivo, infatti, non è riuscita a trattenersi e ha confessato di vivere un dramma familiare legato alla figlia più piccola Cora.



La presentatrice Rai ha svelato di avere qualche problemino notturno con la bimba di 3 anni mentre stava intervistando Pino Insegno e sua moglie. L'attore e la compagna, Alessia Navarro, stavano parlando dei loro due figli, l'ultimo dei quali nato da poco. La coppia ha scherzato sul fatto che l'ultimo arrivato in famiglia, Valerio 5 mesi, avesse preso la buona abitudine di dormire la notte, cosa che invece non aveva fatto il loro primogenito. Quest'ultimo li ha fatti penare per anni con lunghe notti insonni, anche con dodici risvegli per notte. È proprio in questo momento che Caterina Balivo ha interrotto i suoi ospiti. La conduttrice si è appoggiata sul bancone delle interviste e ha confessato: " Scusate sto vivendo un dramma ".



Tra lo stupore generale del pubblico presente in studio, la Balivo ha spiegato che la figlia Cora, nata nel 2017, si sveglia di frequente durante la notte ma che le carezze non le basterebbero per riprendere sonno: " Lei tutte le notti si sveglia alle tre e alle quattro.. ". Pino Insegno interviene in suo supporto e le chiede: " Vuole venire nel letto con voi? ", ma la Balivo allora confessa: " No, non vuole venire a letto, vuole che io stia accanto a lei ". Una situazione che molte mamme vivono e che vede protagonista anche la bella conduttrice. Notti insonne e risvegli che a quanto pare stanno mettendo a dura prova la Balivo. Solo poche settimane fa Caterina Balivo aveva confessato un altro vizietto dei suoi due figli, un trucco messo in atto dai bambini per impedirle di uscire a cena da sola con le amiche. La conduttrice aveva pubblicato la bizzarra storia sui social scatenando la reazione divertita dei suoi follower.